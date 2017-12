Riešenie platov v štátnej a verejnej službe či príplatky budú prioritami Smeru v budúcom roku

MARTIN 9. decembra (WebNoviny.sk) - Jednou z priorít strany Smer-SD na rok 2018 je aj riešenie platov v štátnej a verejnej službe. Vo svojom príhovore na sneme strany v Martine to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico.

„Musíme v roku 2018 začať veľmi vážne hovoriť, čo urobíme s platmi v štátnej správe a vo verejnej správe," povedal. Strana podľa neho možno podceňuje to, že v súčasnosti ľudia pracujú na sociálnych, či daňových úradoch a majú „mizerné" platy. Ak vláda podľa Fica tlačí na zvyšovanie miezd vo výrobnej sfére a zvyšuje minimálnu mzdu, tak má povinnosť postarať sa o ľudí, ktorí pracujú v štátnej a verejnej sfére.

Príplatky budú mať dopad na podnikateľov

„Bude to veľmi, veľmi drahé," upozornil. Len zosúladenie tabuľkových taríf s rastom minimálnej mzdy si podľa Fica vyžiada takmer 300 miliónov eur. „Je to téma, kde budeme tlačiť, inak by sme neboli dôveryhodní," poznamenal.





Prioritou strany je tiež podľa Fica schválenie vyšších príplatkov pre zamestnancov za prácu v noci a počas sviatku, zavedenie príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu, ako aj zvýšenie podpory pre mobilitu pracovnej sily. Zamestnávateľom opätovne sľúbil, že sú ešte dva mesiace na to, aby sa tieto návrhy „doladili". Priznal, že vyššie príplatky budú mať dopad na podnikateľov. „Prosím, vy chápte nás. Ja som a chcem byť ľavicový politik," odkázal zamestnávateľom. Ľudia musia podľa neho odpracovať 11 nočných a 11 denných zmien, aby zarobili 500 eur. „Je našou povinnosťou za týchto ľudí zabojovať," zdôraznil Fico. Títo ľudia si podľa neho zaslúžia, aby za odpracovanú hodinu počas nočnej zmeny dostali príplatok 1,38 eura namiesto súčasných 50 centov. Približovanie miezd je podľa neho témou, ktorej Smer musí venovať veľkú pozornosť.

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Obrovským problémom, na ktorý chce Smer v budúcom roku reagovať, je akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. „Toto sa stáva okrem tlaku na rast miezd prioritou nad priority v nasledujúcom roku," tvrdí Fico. Slovensko si pre nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily podľa neho nemôže dovoliť stratiť svoju konkurencieschopnosť.





„Nemôžeme si dovoliť, že z tohto dôvodu by Slovensko prestalo byť atraktívne pre zahraničné investície," povedal. Avizuje, že v januári pripraví pre Radu solidarity a rozvoja kompletný zoznam opatrení, ktoré budú reagovať na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Podľa Fica sa musí vytvoriť zoznam profesií s akútnym nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. „Možno tam, kde to je možné, sa musíme pustiť do ďalšej rekvalifikácie našich nezamestnaných," upozornil šéf Smeru. Až potom, keď Slovensko vyčerpá možnosť zamestnať vlastných občanov, by mal štát zjednodušovať administratívne postupy pri získavaním pracovníkov zo zahraničia. „Najprv musíme pracovať s tou časťou nezamestnaných, ktorú na Slovensku ešte stále máme," povedal.

Začala príprava novelizácie Ústavy SR

Jednou z tém budúceho roka bude podľa Fica aj zmena v štruktúre stredných škôl. „Či neposilníme právomoci štátu, pokiaľ ide o plánovanie, pretože my doslova a do písmena niekedy vyhadzujeme peniaze von z okna, alebo ako keby sme kúrili týmito peniazmi," povedal. Považuje totiž za nelogické, aby štát absolventov stredných škôl rekvalifikoval. Smer sa chce tiež sústrediť na podnikové nájomné bývanie. Podľa Fica by malo ísť o návrhy, ktoré by neboli nedovolenou štátnou pomoci pre podniky. „Aby sme umožnili veľkým firmám udržať si pracovnú silu tam v regióne a rovnako urobiť také opatrenia, ktoré nebudú znamenať vyľudňovanie niektorých častí Slovenska," tvrdí.





Podľa Fica tiež začala príprava novelizácie Ústavy SR. „Chceme lepším spôsobom zakotviť niektoré sociálne práva," povedal. Ako príklad uviedol zakotvenie práva na minimálnu mzdu, či veku odchodu do dôchodku. Upozornil na to, že o 18 až 20 rokov vek odchodu do dôchodku na Slovensku podľa súčasných pravidiel dosiahne okolo 65 rokov. „Predstava, že ľudia na Slovensku budú pracovať do sedemdesiatky, ak si uvedomíme, za akých podmienok pracovali v minulosti, je pre mňa neakceptovateľná," zdôraznil. Smer bude preto v parlamente hľadať zhodu na tom, aby sa do Ústavy SR dostala horná hranica veku pri odchode do dôchodku.

Smer je takisto pripravený ústavne zakotviť existenciu trojpilierového dôchodkového systému na Slovensku. Fico pripomenul, že druhý dôchodkový pilier prešiel v parlamente v roku 2004 o jeden hlas. „Celá opozícia, vrátane Smeru, vtedy bola principiálne proti," dodal.

