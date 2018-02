Richard Vašečka chce šéfovať KDH, k rozhodnutia kandidovať za predsedu ho doviedli dve veci

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) - K rozhodnutiu kandidovať za predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) viedli poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku dve veci.

KDH prestáva byť kresťanským aj demokratickým, a toto podľa poslanca, ktorý bol doposiaľ predsedom poslaneckého klubu OĽaNO, treba zmeniť.

"Silná ponuka zvnútra KDH, ponuky som dostával od začiatku svojho pôsobenia v politike. Prekvapila ma aj ich naliehavosť, oslovili ma ľudia zakladajúci KDH, aj noví členovia," uviedol Vašečka a dodal, že Slovensko potrebuje silnú a autentickú kresťanskú stranu.





"Chcem posilniť kresťanskú politiku na Slovensku," vyhlásil s tým, že podľa jeho informácií je KDH na čele so súčasným predsedom Alojzom Hlinom pre mnohých členov KDH neprijateľné. "Ja dokážem týchto ľudí osloviť," uviedol.

Pre cieľ posilniť kresťanskodemokratickú politiku na Slovensku je ochotný Vašečka riskovať svoju politickú kariéru.

"Prichádzam o dôležitý post predsedu poslaneckého klubu a predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Osobne tým nič nezískavam. KDH ponúkam mať zástupcu v parlamente," uviedol a dodal, že teraz, keď už je členom KDH, má hnutie zástupcu v parlamente a jeho cieľom bude, aby sa KDH aj po ďalších parlamentných voľbách do Národnej rady SR legitímne dostalo.

O svojom zámere informoval aj Hlinu

Podľa neho dozrel čas a je pripravený priviesť stranu k úspechu a k tomu, aby sa po voľbách stala súčasťou budúcej vládnej koalície.

"Vzťah s pánom Hlinom je normálny. V stredu som ho informoval, že kandidujem na post predsedu. Nechcel by som riešiť súčasného predsedu KDH, ja som iný a budem sa to snažiť vniesť do KDH. Ja ľudí spájam, nie rozdeľujem, mne ide o Slovensko a spájanie. som aj iný v štýle komunikácie a práce, som politicky úspešný a keď kandidujem, moje výsledky zlepšujú," dodal.

"Seba nevyhodnocujem, že som lepší kresťan, pre mňa je kresťanské myslenie prirodzené, som asi autentickejší," uviedol v porovnaní s Hlinom. Podotkol, že ak ho nezvolia na marcovom sneme za predsedu KDH, ostane radovým členom, no pod Hlinom v roku 2020 nebude kandidovať na kandidátke KDH.

"Pre mňa je nezlučiteľný môj štýl politiky s politikou Alojza Hlinu," uviedol. Podľa neho vie komunikovať s lídrom SaS Richardom Sulíkom, s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom aj s Igorom Matovičom (OĽaNO). Uviedol to na margo toho, že Hlina s niektorými lídrami nekomunikuje.

Ďakuje hnutiu OĽaNO a drží mu palce

Vašečka zdôraznil, že nad kandidovaním za predsedu KDH sa vážne zamýšľal, ale vo voľbách 2016 bol zvolený do parlamentu za OĽaNO. "Situácia nesúvisí s tým, aké ma KDH preferencie, ale s tým, aká je situácia s kresťanskou politikou na Slovensku," dodal.

Podotkol, že hnutiu OĽaNO ďakuje a drží mu palce. O post šéfa OĽaNO by sa neuchádzal. Povedal, že v čase, keď OĽaNO zostavovalo tieňovú vládu, v ktorej sa stal tieňovým ministrom obrany, vstup do KDH nebol vo fáze vážnej ponuky.

Poslanec Národnej rady SR Richard Vašečka opúšťa poslanecký klub hnutia OĽaNO, ktorého bol doposiaľ predsedom.

Dôvodom je jeho rozhodnutie vstúpiť do mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), v ktorom sa chce na sneme 17. marca uchádzať o post predsedu KDH a vymeniť tak terajšieho šéfa Alojza Hlinu. Vašečka je v parlamente súčasťou poslaneckého klubu OĽaNO druhé volebné obdobie.

Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Predstavujeme slovenskú Ecocapsulu, energeticky sebestačný mobilný mikrodom

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.