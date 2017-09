Richard Varga do Rotterdamu s cieľom zabojovať o osobné maximum

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny) - Až štyria slovenskí reprezentanti pocestujú na Veľké finále Svetovej triatlonovej série (GF WTS), ktoré sa uskutoční v dňoch 14.- 17. septembra v holandskom Rotterdame.

Zelená pre juniorov

Tradičným mužským účastníkom tohto vyvrcholenia šampionátu bude člen širšej svetovej špičky Richard Varga, Romana Gajdošová sa predstaví v kategórii do 23 rokov a zelenú od Slovenskej triatlonovej únie dostali aj dvaja juniori - Matúš Verbovský a Kristína Jesenská.





"Naša výprava nie je veľká, ale každý v nej má šancu dosiahnuť umiestnenie v prvej tretine výsledkovej listiny. Necestujeme s kvantitou, ale kvalitou. Jesenská by mala prekonať slovenské historicky najlepšie umiestnenie v kategórii junioriek. Romana Gajdošová chce zlepšiť 13. miesto, čo je dosiaľ najlepšie umiestnenie - jej aj slovenské v kategórii do 23 rokov. Verím, že Richard Varga skončí okolo 10. - 15. miesta a celkovo skočí do najlepšej dvadsiatky," vyslovil optimistickú prognózu šéf Slovenskej triatlonovej únie Jozef Jurášek.

Posledné preteky nedokončil

"Všetci okrem Richarda sú nováčikovia zberajúci skúsenosti. Všetky výsledky v prvej tretine môžu byť úspechom i prísľubom do budúcnosti. Verbovský by sa mohol pobiť aj o top 10. Keby sa Richardovi podarilo obstáť okolo 12 miesta, mohol by poskočiť na 15. pozíciu, a to by bol veľký úspech," doplnil prognosticky koordinátor reprezentácie Michal Varga.





Richard Varga absolvuje Veľké finále WTS v Rotterdame dva týždne po podujatí Svetového pohára v Karlových Varoch, kde dobehol na siedmom mieste. Dvojnásobný olympionik, 28-ročný Varga, v tejto sezóne viackrát atakoval najlepšiu desiatku pretekov WTS, najbližšie k nej bol v anglickom Leedsi (11.) a kanadskom Montreale (13.).

Vysoké ambície

Zatiaľ posledné preteky tejto prestížnej série v Štokholme nedokončil pre nevoľnosť. "Som oddýchnutý, dobre nastavený a budem bojovať o svoje osobné maximum. Finále mi v posledných rokoch nevyšli, neviem, čím to bolo. Aktuálne to budem brať ako ďalšie preteky a chcem dopadnúť čo najlepšie," skonštatoval Richard Varga.





Preteky mužskej kategórie elite sa v Rotterdame začnú v sobotu 16. septembra o 13.06 h, ženy prídu na rad o 15.51 h

Nominácia STÚ na Veľké finále Svetovej triatlonovej série v Rotterdame (14.- 17. 9.):

Richard Varga - muži /hlavná kategória elite/

Romana Gajdošová - ženy do 23 rokov

Matúš Verbovský - juniori

Kristína Jesenská - juniorky

