Richard Pánik v NHL mení dres, Chicago Blackhawks ho vymenilo

CHICAGO 11. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Richard Pánik už nie je hráčom klubu zámorskej NHL Chicago Blackhawks. Vedenie jastrabov ho totiž v stredu vymenilo do konkurenčnej Arizony.

Spolu s 26-ročným martinským krídelníkom ku Coyotes putuje aj obranca Laurent Dauphin, opačným smerom idú útočník Anthony Duclair a bek Adam Clendening. Referuje o tom oficiálny web kanadsko-americkej profiligy.

Slovenský hokejista sa dostal do zatiaľ najmenej úspešného tímu aktuálnej sezóny, Arizona totiž v 43 stretnutiach nazbierala iba 26 bodov.

Výmenu oznámil tréner Quenneville

Výmenu Richarda Pánika oznámil tréner Chicaga Joel Quenneville pred stredajším domácim duelom proti Minnesote. "Myslím si, že je to prekvapenie pre dosť ľudí. Teraz však o tom nechcem detailne hovoriť," povedal Quenneville.





Richard Pánik odohral v tejto sezóne za Chicago 37 duelov s bilanciou 6 gólov a 10 asistencií. V noci na stredu sa mu podarilo skórovať prvýkrát od 21. októbra, presného zásahu v NHL sa dočkal po 80 dňoch. K Blackhawks prišiel Pánik v januára 2016 z Toronta, predtým hral aj za Tampu Bay.

"Myslím si, že som mal veľmi dobrý predsezónny kemp. Súťažný ročník som odštartoval v pohode, ale potom sa dostavila kríza. Trvala dlhšie než som si predstavoval a to ma stálo moje miesto v Chicagu," uviedol Richard Pánik na webe NHL.

Pánik chce hrať svoju hru

V súvislosti s príchodom do organizácie Arizona Coyotes doplnil: "Chcem len produkovať hokej, aký viem, hrať svoju hru. Už posledné zápasy naznačili, že sa to zlepšilo, hral som naozaj dobre. Túžim udržať si toto nastavenie v každom zápase, to je môj hlavný cieľ."

Zatiaľ najúspešnejšou bola pre Pánika predchádzajúca sezóna, v ktorej si pripísal 22 gólov a rovnaký počet asistencií (v play-off pridal jednu gólovú prihrávku, pozn.). Účastník troch seniorských MS či ZOH 2014 doteraz v NHL nazbieral rovných 300 štartov, strelil v nich 53 gólov a pridal aj 54 asistencií.

V play-off o Stanleyho pohár pridal 12 zápasov (0+4). Richard Pánik má v zámorskej profilige zmluvu do leta 2019, keďže kontrakt na dva roky podpísal v máji 2017.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.