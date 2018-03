Riaditeľ Reportérov bez hraníc jasne žiadal Fica o ospravedlnenie novinárom, premiér to odmieta

BRATISLAVA 3. marca (WebNoviny.sk) - Riaditeľ Reportérov bez hraníc Christophe Deloire požiadal podľa svojich slov premiéra Roberta Fica na piatkovom stretnutí dvakrát, aby sa ospravedlnil novinárom za svoje hanlivé slová na ich adresu.

„Vyzerá to tak, že slovenský premiér Robert Fico odmieta, že som ho vyzval, aby sa ospravedlnil novinárom. Ostatní zúčastnení potvrdia, že som tak urobil dvakrát počas stretnutia a tak, aby to nebolo nejasné. Bol by som rád, aby sa nesnažil oponovať pravde," napísal Deloire na svojom twitterovom účte. Pre Denník N Deloirove slová na Twitteri potvrdila aj zástupkyňa Európskeho centra pre slobodu v tlači a médiách Flutura Kusari.





Premiér Robert Fico sa v piatok stretol s predstaviteľmi zahraničných novinárskych organizácií, schôdzka sa týkala vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

Dialóg bol podľa neho konštruktívny, je mu ale „ľúto dezinterpretácie obsahu stretnutia". Ako informoval v piatok jeho tlačový odbor, „na stretnutí nezaznela výzva na ospravedlnenie sa novinárom za niektoré výroky z minulosti na ich adresu. Rokovanie sa týkalo informácií o krokoch príslušných orgánov s cieľom objasniť tragédiu. Zároveň predseda vlády SR požiadal novinárske organizácie o akúkoľvek pomoc pri spoločnom úsilí vypátrať páchateľov".





Predstavitelia medzinárodných organizácií - generálny riaditeľ Reportérov bez hraníc (RSF) Christopher Deloire, reprezentant pre slobodu médií OBSE Harlem Désir a zástupkyňa Európskeho centra pre slobodu v tlači a médiách Flutura Kusari sa v piatok stretli s premiérom Robertom Ficom a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom na Úrade vlády. Informovali ich o všetkých krokoch, ktoré vláda doteraz urobila pre úspešné objasnenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Robert Kaliňák tiež uviedol, že polícia spolupracuje so zahraničnými expertmi.





Deloire večer vystúpil aj na bratislavskom pochode pod názvom "Nechceme späť 90-te". Povedal, že "Dnes (v piatok, pozn. SITA) sme všetci slovenskí novinári," a že Bratislava je hlavné mesto novinárskej slobody. Dodal, že Európa ostáva najlepším kontinentom pre slobodu tlače, svet potrebuje Európu a Európa potrebuje Slovensko.

