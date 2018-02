Rezník sa teší rekonštrukcii RTVS, získal peniaze na opravu havarijných stavov

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) – Rozhlas a televízia Slovenska získal peniaze na riešenie havarijných stavov budov televízie v bratislavskej Mlynskej doline.

Ako na dnešnej Rade RTVS informoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, RTVS sa podarilo vyrokovať prvý dodatok k zmluve so štátom uzatvorenej pre tento rok, a to vo výške deväť miliónov eur, z toho jeden a pol milióna eur pôjde na televízny program, konkrétne na dramatické, dokumentárne, zábavné a publicistické diela.

Zvyšných sedem a pol milióna eur je naplánovaných na rekonštrukciu priestorov, v ktorých sa nachádzajú vysielacie a výrobné štúdiá verejnoprávnej televízie. Dozorná komisia Rady RTVS verí, že 7,5 milióna na obnovu areálu v Mlynskej doline nebude konečná, vítajú ju, keďže umožní operatívne riešiť havarijné stavy. Rada ďalej pozitívne hodnotí peniaze navyše na pôvodnú televíznu tvorbu.

Rezník sa teší, Maďarič upozorňuje na predčasnú radosť

Šéfa RTVS podľa jeho slov výsledok rokovaní „mimoriadne teší“. Pripomenul, že časť areálu v Mlynskej doline, celé jeho krídlo, je v havarijnom stave. Tieto zdroje umožnia opraviť strechy, v jednej časti vymeniť okná, zatepliť a obnoviť fasádu.

Tento rok sa začne havarijnými stavmi a v rokoch 2019 a 2020 by chceli budovy modernizovať tak, aby spravodajské, publicistické a online zložky pracovali vo vyhovujúcich priestoroch. Rezník chce, aby na konci roka 2022 boli budovy v Mlynskej doline a sídlo rozhlasu v tzv. obrátenej pyramíde v stave zodpovedajúcom 21. storočiu, aj keď si uvedomuje, že stopercentne to garantovať nemôže.





"Generálny riaditeľ RTVS po relatívne dlhom čase uznal, ze jeho predstava, že RTVS dostane od štátu peniaze na rekonštrukciu budov, nie je podla súčasného systému možná. Uznal, ze jedinou cestou zvýšenia financií pre RTVS je zmluva so štátom, pokiaľ bude použitie týchto dodatočných peňazí súvisieť s programom. O tomto začali experti MK SR a RTVS rokovať," uvádza sa v reakcii ministra kultúry Mareka Maďariča, ktorú agentúre SITA poskytol hovorca rezortu kultúry Jozef Bednár.

Dnešnú informáciu generálneho riaditeľa RTVS minister podľa vlastných slov považuje za neserióznu a predčasnú, pretože MK SR v tejto chvíli nedisponuje ďalšími prostriedkami pre RTVS a prípadný dodatok ku zmluve so štátom nie je ani na začiatku schvaľovacieho procesu.

Areál neprešiel výraznými rekonštrukciami takmer 40. rokov

Rezník Radu RTVS aj Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá ešte v septembri minulého roka informoval, že objekty televízie v Mlynskej doline, ale aj sídlo rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave sú v havarijnom stave, na ktorého riešenie treba vyše 32 miliónov eur bez DPH. Celý areál televízie sa dokončil začiatkom 80. rokov minulého storočia a odvtedy sa výrazne neobnovoval.

Problémom sú podľa šéfa RTVS viaceré havarijné stavy v budovách STV, kde síce sú veľmi moderné technológie, ale samotné priestory nespĺňajú základné kritériá. Nevyhovujú napríklad staré okná v hliníkových rámoch, ktoré netesnia, či pôvodné rovné strechy. V zlom stave sú i priestory pre zamestnancov, a to nielen v Mlynskej doline, ale i v budove Slovenského rozhlasu.

Nebezpečenstvo hrozí technológiám aj zamestnancov

Ako povedal Rezník v rozhovore pre SITA v decembri minulého roka, ak sa budovy nezačnú rekonštruovať, tak sa dostanú do stavu, že ohrozia nielen technológie, ktoré v nich sú, ale aj pracovníkov. Toto je reálny stav a je zhoda okolností, že to musí riešiť súčasné vedenie rádiotelevízie, upozornil Rezník, ktorý verí v to, že spôsob riešenia sa nájde. Garantuje však, že televízna časť RTVS bude v Mlynskej doline a rozhlasová na Mýtnej ulici v tzv. obrátenej pyramíde.

V prvom rade treba podľa generálneho riaditeľa RTVS revitalizovať tú časť objektov STV v Mlynskej doline, ktorá je funkčná, kde sa vyrába a vysiela. Väčšia časť televízneho areálu, vrátane výškovej budovy STV, sa nevyužíva. Až po obnove funkčnej časti sa dá uvažovať o ďalších objektoch. Potom „môžeme špekulovať nad tým, čo s výškovou budovou. Určite by som ju nechcel zbúrať,“ dodal.

