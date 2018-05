Rezník odmieta čistky aj normalizáciu v RTVS, Lyons vysvetlila dôvod prepustenia redaktorov

„V priebehu pár dní by to mohlo situáciu upokojiť,“ myslí si Rezník. Výzva pracovníkov spravodajstva na zmeny v RTVS nie je podľa neho ničím podložená, spochybňovanie verejnoprávnosti odmietol. „Mám pocit, ako by niekto aktívne vrážal klin medzi vedenie RTVS a redaktorov,“ konštatoval, no toto tvrdenie nechcel špecifikovať.