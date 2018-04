Reprezentácia? Som dolámaný a dobitý, potrebujem oddych, vraví Radivojevič po finále Tipsport ligy

TRENČÍN 24. apríla (WebNoviny.sk) - Deväť bodov v siedmich zápasoch finálovej série, dovedna 17 v celom play-off slovenskej hokejovej Tipsport ligy. Útočník Trenčanov Branko Radivojevič sa právom stal držiteľom ocenenia MVP vo vyraďovacej časti. Ihneď by ho však vymenil za titul, ktorý po triumfe 5:1 pod hradom Matúša Čáka patrí Banskej Bystrici.

Všetci si budú pamätať víťazov

"Škoda gólu, ktorý sme dostali na 1:1, dali sme gól a hneď aj dostali, zdolať Banská Bystricu štyrikrát po sebe je veľmi ťažké, ale neboli sme ďaleko. Na druhej strane, Bystričania si to za svoj dnešný výkon zaslúžili. Boli lepší," skonštatoval kapitán a líder Dukly Trenčín Radivojevič.

Trenčania sa nadychovali k historickému obratu z 0:3 na 4:3 na zápasy, napokon im chýbal posledný krok. Na otázku, ktoré boli zlomové momenty z hľadiska celkového úspechu, 37-ročný Radivojevič s nadhľadom odpovedal:

"V prvých dvoch zápasoch u nás doma sa to lámalo. Jeden sme prehrali v predĺžení a druhý v nájazdoch. Chýbalo nám trochu šťastia, Bystrica mu išla trochu viac naproti, ja im iba gratulujem k úspechu. Druhé miesto je pekné, ale všetci si budú pamätať len víťazov."

Trenčín ako hokejové mesto

Do posledného miesta zaplnený trenčiansky zimák a fantastická atmosféra vo všetkých dieloch finálovej drámy sú dôkazom toho, že hokej pod Tatrami je stále veľmi populárny. Najmä ak aktéri predvádzajú drámu popretkávanú hernou kvalitou v siedmich dejstvách.



"Káder Bystrice je veľmi silný, ale aj my máme skúsenosti na rozdávanie. Každý odviedol veľký kus poctivej roboty a ja im všetkým ďakujem. Dúfam len, že to bude takto pokračovať... Trenčín je hokejové mesto a túto eufóriu treba medzi ľudí ešte vrátiť," zaželal si Radivojevič.

Je rád, že je po sezóne

Nevyhol sa ani otázke, či si chce predĺžiť sezónu účasťou na majstrovstvách sveta v Dánsku. Jeho odpoveď bola zamietavá. "Som taký dolámaný a dobitý, že som rád, že mám po sezóne. Potrebujem oddych."

Tréner Trenčína Peter Oremus v prvých pofinálových rozhovoroch viackrát pripomenul fakt, že napriek prehre pozitíva jednoznačne prevládajú nad negatívami.

"Bolí to, že sme to nedotiahli k titulu. Človeka to strašne mrzí v tejto chvíli, ale treba si vziať z toho aj pozitívne veci. Dostali sme sa až do finále s tímom so Slovákmi doplnenými pár cudzincami. A tak by to malo byť. Súper dnes potrestal naše chybičky a to rozhodlo," poznamenal Peter Oremus. Svoju budúcnosť zatiaľ nechcel riešiť: "Nechajme túto otázku na najbližšie dni," dodal Oremus.

