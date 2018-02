Remišová si nevie predstaviť, aby v právnom štáte bol premiér Fico na poste ústavného sudcu

S informáciou prišiel minulý týždeň Denník N. "Na Ústavný súd SR by nemali kandidovať minimálne súčasní politici a aktívni politici. Pán Fico je predseda najsilnejšej strany, je to premiér, je to aktívny politik a ja si neviem predstaviť, ako by bolo možné, aby sme v právnom štáte zvolili na post ústavného sudcu premiéra," povedala v pondelok pred novinármi Remišová.