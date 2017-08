Remišová si nemyslí, že SNS nájde vhodného ministra školstva

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) - Opozičná poslankyňa NR SR Veronika Remišová si nemyslí, že Slovenská národná strana nájde vhodnú náhradu za odstupujúceho ministra školstva Petra Plavčana.

Ako vo štvrtok ďalej uviedla na brífingu, napriek tomu dúfa, že Andrej Danko navrhne na tento post odborníka, ktorého on sám nebude riadiť. "Obchod, biznis a záujmové skupiny do školstva nepatria," uviedla Remišová.

Miliardy z európskych zdrojov

Súčasná vláda má podľa Remišovej z predchádzajúceho aj súčasného programového obdobia k dispozícii 26 miliárd eur z európskych zdrojov. "Nedostávajú sa však tam, kde sú potrebné," povedala s tým, že opozícia sa plánuje stretnúť za účelom prípravy memoranda o užitočnom využívaní eurofondov.



Zároveň zopakovala kritériá, ktoré by sa podľa nej mali uplatňovať pri prerozdeľovaní európskych peňazí na vedu a výskum. Podľa Remišovej by sa mali prehodnotiť kritériá na hodnotiteľov, pričom 50 % z nich by malo byť zo zahraničia. Projekty by tiež mali byť posudzované v rámci panelového hodnotenia, teda by ich malo posudzovať viac osôb.

Veľké projekty by sa podľa Remišovej mali posudzovať na základe zásady hodnota za peniaze a firmy, ktoré sa o dotácie na vedu uchádzajú, by mali dokázať, že pôsobia v oblasti vedy a výskumu. Podľa poslankyne by sa mali obmedziť aj výšky jednotlivých dotácií.

Opozícia počká, ako sa situácia vyvinie

Opozícia v minulosti avizovala, že zváži navrhnúť mimoriadnu schôdzu parlamentu na vyjadrenie nedôvery celej vláde. V súčasnosti však chce počkať, ako sa vyvinie koaličná kríza. "Na pád vlády je potrebný krok jednej z koaličných strán," dodala Remišová.

Predseda vlády Robert Fico v stredu 16. augusta uviedol, že minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) by mal skončiť vo funkcii. Fico tiež požiadal predsedu SNS Andreja Danka, aby predložil návrh na nového ministra školstva, a to v čo najkratšom čase.

Dôvodom podľa Fica je, že udalosti, ktoré sa stali na ministerstve školstva, vyvolávajú pochybnosti v očiach verejnosti, či to vláda myslí s bojom proti netransparentnému a korupčnému správaniu vážne. Andrej Danko následne v stredu uviedol, že žiadosť premiéra na zmenu ministra školstva berie na vedomie. Plavčan dnes oznámil abdikáciu.

,

