Remišová kritizuje vystúpenie Gašpara a pripomína zametanie najväčších káuz pod koberec

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Veronika Remišová z hnutia OĽaNO reaguje na utorkové vystúpenie Tibora Gašpara. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO bolo neprofesionálne a nekonštruktívne.

Nevhodné zo strany policajného prezidenta

„Jeho vystúpenie bolo skôr vystúpením politika a nie nestranného policajného profesionála, ktorým by policajný prezident v prvom rade mal byť,“ uviedla s tým, že obviňovanie médií, mimovládnych organizácií či vyjadrovanie sa ku konkrétnym predstaviteľom občianskej spoločnosti je nevhodné zo strany policajného prezidenta.



„Takisto je neprijateľné, aby policajný prezident komentoval dianie v občianskej spoločnosti slovami ako „hystéria“ alebo sa z pozície štátneho úradníka vyjadroval k ministrovi,“ zdôraznila Remišová.

Darčeková taška alebo fľaša slivovice

Za pôsobenia Tibora Gašpara boli najväčšie korupčné kauzy podľa Remišovej zametené pod koberec, vyšetrovali sa najmä ľudia, ktorí dali ako úplatok darčekovú tašku alebo fľašu slivovice.



„Tibor Gašpar hádzal zodpovednosť za nevyšetrené kauzy v prvom rade na vyšetrovateľov, no podľa zákona je to policajný prezident, ktorý riadi činnosť Policajného zboru a zodpovedá za jeho výsledky. Takisto sa Tibor Gašpar nevyjadril ku konfliktu záujmov, ktorému čelí pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Nemôžeme zabúdať na to, že ak vražda Jána Kuciaka súvisí s jeho investigatívnou prácou, podozrivými osobami sú najmä ľudia, o ktorých Ján Kuciak písal, prípadne chcel písať,“ povedala Remišová.

