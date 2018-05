Rekordér Graňák cítil, že Slováci udržia víťazstvo. Sledovanie fanúšikov na nohách bolo chybou

KODAŇ 5. mája (WebNoviny.sk) - Iba sekundy chýbali k tomu, aby slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila nad českou v úvodnom súboji MS 2018 v Dánsku a obranca Dominik Graňák by svoj rekordný 184. štart v národnom tíme oslávil triumfom nad rivalom.

Slováci dlho viedli nad Čechmi v súboji základnej A-skupiny v kodanskej Royal Arene a zdalo sa, že najtesnejší náskok si udržia až do konca.

Nestalo sa, necelých desať sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal Martin Nečas na 2:2 a duel sa musel predlžovať, v extra päťminútovke zariadil druhý bod pre Čechov Dmitrij Jaškin.

"Už to bolo veľmi blízko, bola to ich asi posledná šanca na strelu," opísal osudný okamih v závere tretej dvadsaťminútovky skúsený bek Graňák. "Predtým mali dosť šancí, párkrát nám tam skákal puk pred bránkou. Hrá sa však na góly. Je to škoda, pretože mať jeden bod a tri, to je obrovský rozdiel," pokračoval.

Tridsaťštyriročný bek, ktorý štartuje už na svojich dvanástych MS veril, že jeho tím dotiahne súboj do víťazného konca. "V posledných sekundách som sledoval, ako český obranca skoro stratil puk pred bránkou a predtým Lukáš Cingeľ nedal. Už som mal pocit, že to zvládneme. Pozeral som, ako slovenskí fanúšikovia stáli na nohách a to som asi nemal robiť," rozhovoril sa rodák z Havířova.





"Martin Nečas to však urobil výborne. Môže nás to teraz mrzieť, ale len chvíľu, pretože už zajtra hráme ďalší zápas a turnaj je stále otvorený. Ani bod nie je zlý, no porovnávať ho s tromi nemôžeme. Česi mali v tretej tretine dosť veľkých šancí a my sme sa sústredili najmä na obranu. Bolo to blízko," myslí si Graňák.





Skúsený obranca si pri príležitosti rekordného štartu nespomenul na svoj prvý duel. "Každý zápas a každý turnaj je iný. Už to bolo dosť dávno, keď som začínal v reprezentácii. Niekedy si na to spomeniem, ale momentálne som na to nemyslel. Sústredím sa vždy na práve tento turnaj a tento zápas," doplnil. Najbližšie vyzve slovenský tím v nedeľu večer o 20.15 h Švajčiarov.

