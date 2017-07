Rehák Štefečeková neobhájila titul v streľbe, v trape obsadila piate miesto

BAKU 25. júla (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková nedosiahla na majstrovstvách Európy víťazný hetrik.



Po triumfoch v slovinskom Pragersku 2015 a talianskom Lonate 2016 nepridala tretí triumf v sérii i celkovo v kariére na európskom šampionáte v streľbe z brokových a guľových zbraní v azerbajdžanskom Baku.

Rehák Štefečeková obsadila v utorkovej súťaži trapu žien konečné 5. miesto, a tak na konte Slovenska je na ME 2017 zatiaľ jedna strieborná medaila zásluhou Huberta Andrzeja Olejnika z dvojitého trapu mužov.

Koniec úspešnej štvorročnej série

Nitrianska rodáčka dosiahla v kvalifikačnej časti 70 terčov (23-24-23) a s prehľadom postúpila zo 4. priečky (so zhodným výkonom ako dve súperky pred ňou) medzi elitnú šesticu. Tá potom absolvovala súboje o medailové umiestnenia.

Zverenka trénera Branislava Slamku sa vo finálovej položke po slabšom úvode (päť chýb na prvých desiatich terčoch) prepracovala na priebežnú 3. pozíciu, ale potom sa v silnom vetre nevyhla ďalším zaváhaniam, a tak bola s 19 terčmi druhou vyradenou aktérkou vo finále, čo v konečnej klasifikácii znamenalo 5. miesto a zároveň ukončenie úspešnej štvorročnej série s cenným kovom z ME.

Členka ŠCP Bratislava si zároveň na prvú tohtoročnú medailu z vrcholného podujatia musí ešte počkať.

Spokojná s postupom do finále

"Určite neprevláda u mňa bezprostredne po súťaži žiadne nadšenie. Keď to však zoberieme celkovo, tak pred pár týždňami či dňami som neverila, že toto dosiahnem v Baku. Mala som také vnútorné pocity, že som sem ani nechcela cestovať. Vôbec sa mi totiž nedarilo. S výsledkom v kvalifikácii a postupom do finále som teda spokojná. Náročné veterné podmienky sme tu vnímali od včera, ale na to sa nedá vyhovárať. Som rada, že to mám za sebou a nie je z toho 6. miesto, ale samozrejme, že teraz tesne po pretekoch to trochu mrzí, že to nedopadlo ešte lepšie. Zajtra ráno však budem spokojná aj s 5. priečkou," uviedla Zuzana Rehák Štefečeková.



V náročných veterných podmienkach sa nedarilo jej reprezentačným kolegyniam, Janu Špotákovú-Mezeiovú klasifikovali s 59 terčmi (20-18-21) na 28. mieste a Nina Slamková so 43 terčmi (16-12-15) uzatvárala poradie na 33. priečke.

Blízko k finálovej účasti na ME 2017 mal v utorok junior Patrik Jány. V ľubovoľnej malokalibrovke 3x40 skončil so ziskom 1141 bodov (372-387-382) desiaty, pričom len bod ho delil od postupu. Štefana Šuleka (1130) klasifikovali na 29. a Denisa Červenku (1127) na 33. pozícii. Družstvo juniorov SR sa umiestnilo so súčtom 3398 na 7. stupienku.

1. Arianna Perilliová (San Maríno) 37 b. - k.o. rozstrel 3+1 (v kvalifikácii 70), 2. Jekaterina Rabajová (Rus.) 37 - k.o. rozstrel 3+0 (70), 3. Satu Mäkeläová-Nummelová (Fín.) 28 (72), ...

1. Rusko 203, 2. Fínsko 199, 3. Francúzsko 196, ...

1. Marie-Louis Meyerová 41 - jun. svet. rekord (67 /k.o. rozstrel 0), 2. Bettina Valdorfová (obe Nem.) 29 (63), 3. Greta Luppiová (Tal.) 24 (67 /k.o. rozstrel 1/)

1. Nemecko 189, 2. Taliansko 187, 3. Rusko 183

1. Filip Nepejchal (ČR) 452,0 (1158), 2. Zalán Pekler (Maď.) 449,6 (1142), 3. Andrej Golovkov (Rus.) 439,5 (1150), ...

1. Rusko 3431, 2. Česko 3424, 3. Fínsko 3420, ...

1. Nikita Suchanov (Rus.) 33 (582), 2. Peeter Olesk (Est.) 30 (579), 3. Christian Reitz (Nem.) 24 (589)

1. Nemecko 1739, 2. Rusko 1731, 3. Ukrajina 1729

1. Matěj Rampula (ČR) 26 (574), 2. Maxim Horodynec 25 (574), 3. Pavlo Krepostniak (obaja Ukr.) 20 (573)

1. Ukrajina 1706, 2. Nemecko 1703, 3. Rusko 1692





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.