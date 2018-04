Regulačná rada je stále bez dvoch členov, prezident Kiska ich vymenuje v najbližších týždňoch

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Regulačná rada, ktorá pôsobí na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako kontrolný a odvolací orgán, je stále bez dvoch svojich členov. Nových členov má vymenovať prezident SR Andrej Kiska. Ten tak však zatiaľ z rôznych dôvodov neurobil.

Prezident študuje návrhy

"Prezident nemá návrh od vlády, pôvodný návrh vláda stiahla. Za Národnú radu SR má prezident dvoch kandidátov na jedno miesto. Prezident návrhy študuje, po ich vyhodnotení sa rozhodne, ktorého kandidáta vymenuje. Stane sa tak zrejme v najbližších týždňoch,“ uviedol pre portál prezidentov hovorca Roman Krpelan.

Vláda nereagovala na otázky týkajúce sa stiahnutia jej dvoch kandidátov. Podľa portálu vEnergetike.sk neodpovedala ani na to, kedy príde s novým návrhom kandidátov. Vláda na návrh vtedajšieho premiéra Roberta Fica koncom novembra minulého roka navrhla prezidentovi dvoch kandidátov, a to Rudolfa Kočiška a Vladimíra Pastoreka. Jeden z nich podľa rozhodnutia prezidenta SR mal nahradiť v Regulačnej rade Vladimíra Čepka, ktorému sa funkčné obdobie skončilo v polovici novembra minulého roka.

V Regulačnej rade by mal byť aj nominant SNS

Strážiť ceny energií v Regulačnej rade by mal aj nominant vládnej strany SNS. Poslanci Národnej rady SR si totiž začiatkom februára zvolili za kandidátov na člena Regulačnej rady Jána Ďuriša a Ivana Galbičku. Prvého menovaného nominoval do voľby poslanec za SNS Dušan Tittel a druhého jeho poslanecký kolega Anton Hrnko. Jeden z nich by mal nahradiť v Regulačnej rade Viliama Mikuláša. Tomu sa skončilo šesťročné funkčné obdobie koncom decembra minulého roku.



Regulačná rada zatiaľ funguje aj bez dvoch členov. „Faktom je, že Regulačná rada naďalej vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom o regulácii, to znamená, že pravidelne zasadá a rozhoduje v odvolacom konaní,“ povedal pre portál hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Regulačná rada je podľa neho aj v menšom počte uznášaniaschopná.

„Zákon o regulácii si vyžaduje na rokovaní prítomnosť predsedu alebo podpredsedu Regulačnej rady a najmenej ďalších troch členov, ktorí rozhodujú hlasovaním väčšinou hlasov všetkých svojich členov,“ vysvetlil Igaz.

Ten sa nechcel vyjadrovať k termínom vymenovania nových členov. „ÚRSO zo zákona nekomentuje politikov a ich rozhodnutia,“ konštatoval Igaz.

Predseda ÚRSO už nemôže byť aj šéfom Regulačnej rady

Funkčné obdobie členov rady je šesť rokov. Rada sa podľa regulačného zákona z jednej tretiny obnovuje každé dva roky. Prezident SR vymenúva troch členov rady na návrh Národnej rady SR a troch členov na návrh vlády SR. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Na uvoľnené miesto člena rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo.

Podľa schválenej novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach už nemôže predseda ÚRSO zastávať aj funkciu šéfa Regulačnej rady. Kandidáta na predsedu Regulačnej rady volia spomedzi seba členovia rady a vymenuje ho prezident SR. Hlava štátu v auguste minulého roka vymenovala za nového predsedu Regulačnej rady Radoslava Naništu.





