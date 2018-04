RegioJet vstupuje na Ukrajinu s autobusovou linkou Košice – Mukačevo

BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) - Spoločnosť RegioJet začína pôsobiť aj na Ukrajine. Novú medzinárodnú autobusovú linku Košice - Michalovce - Užhorod - Mukačevo a späť začala prevádzkovať v nedeľu 15. apríla spolu s partnermi.

Regiojet posilní aj ďalšie spoje

Spojenie do Zakarpatskej oblasti funguje raz denne a nadväzuje na vlaky dopravcu medzi Prahou a Košicami. V prípade meškania vlaku autobus na cestujúcich čaká. Autobusové spoje RegioJet zabezpečuje s partnerskými dopravcami Sanytour a TOV Zakarpateuroliniji, ktorých autobusy sú označené nápisom RegioJet.



Spoločnosť predpokladá, že novú autobusovú linku budú využívať nielen turisti, ale aj pracujúci, ktorí sa autobusmi a vlakmi dopravia na Slovensko a do Českej republiky, prípadne v Prahe prestúpia na ďalšie autobusy dopravcu a pocestujú ďalej do európskych metropol.

Jančura hovorí o logickom kroku

Spoločnosť tiež plánuje posilniť spoje v Nemecku a Rakúsku."RegioJet je dnes najväčším dopravcom na trase Košice - Praha a naše vlaky denne využíva až tritisíc cestujúcich, čo je asi päťkrát viac než vlaky štátnych dopravcov ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko) a ČD (České dráhy)," povedal majiteľ RegioJetu Radim Jančura.

Rozšírenie ponuky na Ukrajinu je podľa neho logickým krokom, ktorý reaguje na vysoký dopyt neustále rastúcej skupiny cestujúcich, ktorí chcú vlakové spoje Praha - Žilina - Košice využiť pre najvýhodnejšiu cestu na Ukrajinu a opačne.

"Ukrajina je pre občanov Slovenska atraktívnou destináciou, a to nielen vďaka spoločnej histórii v období prvej Československej republiky. Predpokladáme vysoký nárast počtu ciest nielen Čechov a Slovákov na Ukrajinu, ale tiež Ukrajincov do Čiech, na Slovensko a ďalších krajín Európskej únie potom, čo došlo k zrušeniu vízovej povinnosti pre cesty občanov Ukrajiny do krajín EÚ," dodal Jančura.

