RegioJet vstupuje do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Spoločnosť RegioJet, a. s., vstupuje od nedele 1. apríla do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Žlté vlaky súkromného dopravcu budú súčasťou bratislavskej prímestskej dopravy.

Obyvatelia z Kvetoslavova, Miloslavova, Nových Košarísk a Rovinky budú môcť cestovať výhodnejšie po celej Bratislave na jeden cestovný lístok.

Ako odznelo v utorok na prezentácii o vstupe nového prepravcu do integrovanej dopravy, v rámci nej budú regionálne vlaky RegioJetu premávať pod označením linky S70 v úseku Bratislava - Kvetoslavov. V pracovné dni počas špičky budú jazdiť trikrát za hodinu, mimo nej každú hodinu.



Cestujúci môžu využívať všetky cestovné lístky IDS BK, čiže aj električenky, ktoré budú platiť aj v mestskej hromadnej doprave v spojoch Dopravného podniku Bratislava, a. s. (DPB), v regionálnych vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) a v regionálnych autobusoch Slovak Lines. Vo vlakoch RegioJetu bude fungovať tzv. duálna tarifa.

Cestujúci, ktorí nebudú chcieť prejsť na nový systém, budú môcť aj naďalej cestovať s lístkami tohto dopravcu, tie však budú platiť iba v jeho vlakoch.

Vlaky označené ako linka S70

Vlaky RegioJetu, ktoré premávajú medzi Bratislavou a Komárnom, budú v rámci integrovanej dopravy jazdiť na trase Bratislava Hlavná stanica - Nové Mesto - Vrakuňa - Podunajské Biskupice - Rovinka - Nové Košariská - Miloslavov - Kvetoslavov zastávka - Kvetoslavov. Cestovné lístky na integrovanú dopravu nebudú platiť na úseku Kvetoslavov - Komárno, mimo Bratislavského kraja a územia IDS BK.

"RegioJet sa stane novou aglomeračnou železnicou, ktorú môžeme poznať napríklad z neďalekej Viedne, Berlína či Prahy. Naše vlaky budú označené ako linka S70 a predpokladám, že ich začne využívať množstvo obyvateľov okrajových častí Bratislavy ako MHD, napríklad Podunajských Biskupíc a Vrakune," informoval majiteľ RegioJetu Radim Jančura.

Vstup spoločnosti do IDS BK podľa neho bude motivovať ešte viac ľudí začať využívať pri ceste do hlavného mesta vlakovú dopravu. "V súčasnosti ich každé ráno privezieme do Bratislavy viac ako tritisíc. Počet cestujúcich sa v našich vlakoch (na trase Bratislava - Komárno) za posledné roky zvýšil 3,5-násobne, celkovo sme ich za posledných šesť rokov odviezli viac ako trinásť miliónov," dodal Jančura.

Očakávajú vyšší záujem o verejnú dopravu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR očakáva, že vstup súkromného dopravcu do IDS BK zvýši záujem o verejnú dopravu v Bratislave.

"Koľajová doprava prináša veľmi efektívny spôsob, ako sa zbaviť množstva áut v mestách. Som presvedčený, že aj týmto krokom ponúkame ľuďom ďalšiu výhodnú možnosť, ako si ju viac obľúbiť a prestúpiť do verejnej osobnej dopravy, čo je našim dlhodobým cieľom," povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek. Preferencia koľajovej dopravy patrí k prioritám primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.

"Robíme všetko preto, aby sa koľajová doprava stala pre Bratislavčanov atraktívna a odľahčila tak individuálnu dopravu. Bratislava má približne 80 kilometrov nevyužívaných koľají, ktorými by mohli premávať mestské, ako aj prímestské vlaky," uviedol Nesrovnal.

Bratislavská integrovaná doprava, a. s. (BID) vstupom nového dopravcu pokračuje v plnení Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja, ktorého jednou z priorít je odľahčiť a urýchliť cestnú dopravu, a to najmä nosnou koľajovou dopravou.

"Bratislavská integrovaná doprava, koordinátor IDS BK, pripája do integrovanej dopravy historicky prvého nového dopravcu od vzniku systému v roku 2013," vyhlásil predseda predstavenstva BID Marian Rovenský. "Veríme, že vďaka lacnejšiemu a rýchlejšiemu cestovaniu vlakmi na ceste z Podunajských Biskupíc do centra Bratislavy presvedčíme ľudí, aby presadli zo svojich áut a zvolili cestovanie integrovanou verejnou dopravou," dodal.

