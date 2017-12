RegioJet pred sviatkami posilní desiatky vlakov a autobusov

BRATISLAVA 18. decembra (WebNoviny.sk) - Súkromná spoločnosť RegioJet, a. s., posilní pred Vianocami desiatky svojich vlakov a autobusov o tisíce miest.

Na vlakovej linke z Prahy cez Žilinu do Košíc na najvyťaženejšie spoje nasadí trinásťvozňové súpravy. Ako dopravca v pondelok informoval, pokiaľ nebude stačiť ani to, nevylučuje, že tesne pred Vianocami mimoriadne vypraví aj vlak s pätnástimi vozňami s kapacitou vyše sedemsto cestujúcich.

Kapacitu navýšia o tisícky miest

RegioJet posilňuje o ďalšie vozne aj vlakové spojenie z Prahy cez Brno do Bratislavy, kde prepravnú kapacitu navýšil už v polovici decembra zavedením ďalšieho spoja.





"Aktuálne do predaja uvoľňujeme posledné voľné vozne, avšak ihneď, ako ich pridáme do súpravy, bývajú v priebehu niekoľkých minút vypredané do posledného miesta. Cestujúcim preto odporúčame neustále sledovať náš rezervačný systém," uviedol koordinátor PR a komunikácie RegioJetu Martin Žarnovický.

Prepravnú kapacitu vlakov v Českej republike a na Slovensku chce dopravca pred Vianocami navýšiť o desaťtisíc miest.

Autobusové spoje medzi Českom a Slovenskom

Spoločnosť posilňuje aj svoje autobusové spoje medzi ČR a Slovenskom. Na trase z Prahy cez Brno do Košíc pred Vianocami zdvojnásobila kapacitu autobusov, na linke z Prahy do Bratislavy zaviedla niekoľko posilových spojov.

"Prepravnú kapacitu sme navýšili aj pri autobusovom spojení Bratislavy a Budapešti, kde je badateľný zvýšený záujem cestujúcich o budapeštianske vianočné trhy. Súčasne monitorujeme aj vyťaženosť autobusov z Bratislavy do Viedne, kde sme pri zvýšenom nápore turistov pripravení autobusy taktiež posilniť," dodal Žarnovický.

Prepravca po sviatkoch očakáva rovnaký nápor cestujúcich, odporúča preto zakúpiť si cestovné lístky v dostatočnom predstihu a nenechávať si to na poslednú chvíľu. V takom prípade môžu byť už spoje vypredané.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.