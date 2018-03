RegioJet aj ZSSK vo veľkonočnom období posilnia spoje

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) aj RegioJet posilňujú na Veľkú noc dopravu. ZSSK vypraví dva mimoriadne rýchliky a 17 posilových vlakov.

RegioJet posiluje aj vlaky, aj autobusy. Informovali o tom Martin Žarnovický (RegioJet) a riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

RegioJet hlási veľký záujem o posledné lístky

"Medzi Prahou a Bratislavou vypravujeme počas Veľkej noci až osemvozňové súpravy, medzi Prahou, Žilinou, Tatrami a Košicami na vybraných spojoch dokonca až 13-15 vozňové súpravy, ktoré naraz prevezú viac ako 600 cestujúcich. RegioJet posilňuje aj svoje autobusy, a to najmä na linkách z Prahy do Brna, Bratislavy a Budapešti, z Bratislavy do Nitry a Banskej Bystrice a až na dvojnásobný počet posilníme aj autobusy z Prahy cez Brno do Košíc," píše sa v tlačovej správe s tým, že počas sviatkov ich dopravu využíva o 20 až 30 percent viac cestujúcich oproti iným dňom.

Na trase Praha-Žilina-Tatry-Košice vypravujú v každom smere tri vlaky denne, rovnaký počet vlakov vypravujú aj medzi Bratislavou, Brnom a Prahou, a to v oboch smeroch. Navyše nočné vlaky z Prahy zachádzajú až do Michaloviec a Humenného. Posilové vozne dávajú do predaja ich dispečeri ešte 24 hodín pred odchodom vlaku. Záujem o posledné lístky je však veľmi veľký, preto odporúčajú cestujúcim neustále sledovať ich rezervačný systém.

Štátne železnice odporúčajú miestenky

ZSSK vypraví počas veľkonočného obdobia dva mimoriadne vlaky. Rýchlik R 11609 (Bratislava hl. st. 13:51 – Košice 19:38) vypravia v stredu 28. marca. Druhý mimoriadny rýchlik R 11610 (Košice 14:16 – Bratislava hl. st. 20:14) pôjde v utorok 3. apríla.

Na oba vlaky, ktoré aktuálne ponúkajú voľné miesta, je možné zakúpiť si rezervácie. ZSSK vypraví aj 17 posilových vlakov zapracovaných v platnom cestovnom poriadku a s ohľadom na technické možnosti budú posilňované aj vybrané pravidelné linky.

"Cestovné lístky a miestenky je možné zakúpiť si v pokladniciach ZSSK alebo prostredníctvom internetového obchodu. Cestujúcim odporúčame, aby si v záujme osobného komfortu vo vlaku včas zabezpečili miestenky, hoci väčšina vlakov ZSSK nie je povinne miestenková," uviedla Železničná spoločnosť Slovensko v tlačovej správe.

