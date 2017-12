Recyklácia na Slovensku stúpa pomaly, poplatky za skládkovanie sa majú zvýšiť

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Miera recyklácie na Slovensku stúpla na 23 percent, zvyšovanie však nejde takým tempom, akým by malo, preto je nutné prijať ďalšie opatrenia. Jedným z nich je zvýšenie poplatkov za skládkovanie, ktoré sú na Slovensku najnižšie v Európe.

“Na Slovensku je preto veľmi atraktívne odpad skládkovať namiesto toho, aby sme si dali trochu námahy ho vyseparovať a recyklovať, lebo je to lacnejšie a jednoduchšie,” konštatoval v rozhovore pre agentúru SITA minister životného prostredia László Sólymos.

Vzdelávanie aj motivovanie ľudí

Ľudí na Slovensku treba podľa neho jednak vzdelávať a meniť ich návyky ale aj finančne motivovať. Ak sa zvýšia poplatky za ukladanie nevytriedeného odpadu na skládky, ľudia budú viac separovať, lebo za vytriedený odpad nič neplatia.

“Ak nechceme žiť medzi odpadkami, musí sa to zlepšiť,” povedal Sólymos s tým, že až 67 percent odpadu končí na Slovensku na skládkach, kým v Rakúsku sú to len štyri percentá a Nórsko sa blíži k nule. Zvyšovať poplatky za skládkovanie sa budú postupne z roka na rok, až kým Slovensko nedosiahne úroveň okolitých krajín.

Na Slovensku sa momentálne platí asi päť eur za tonu odpadu uloženého na skládku, v Česku je to 20 eur a v Rakúsku až 60 eur. “O tejto úrovni však envirorezort neuvažuje. Zvýšenie poplatkov musí byť pre Slovensko únosné, no zároveň motivačné,” uviedol Sólymos a dodal, že legislatívu o zvýšení poplatkov za skládkovanie predloží ministerstvo na vládu na budúci rok.

Nový systém zberu odpadu

Od prijatia zákona o odpadoch pred dvoma rokmi a od jeho vstupu do platnosti pred rokom a pol bolo prijatých už niekoľko jeho noviel. “Zaviedol sa nový systém zberu odpadu, najmä triedeného odpadu, a keď zavádzate niečo úplne nové, až trh ukáže, kde to treba ešte korigovať,” vysvetlil Sólymos. Postupnú úpravu zákona preto považuje za prirodzenú.

V Rakúsku napríklad podľa neho trvalo 20 rokov, kým začal tamojší odpadový zákon efektívne fungovať. “Budú to roky, kým vychytáme všetky muchy,” vyhlásil s tým, že ministerstvo životného prostredia intenzívne pracuje na tom, aby zákon o odpadoch začal efektívne fungovať, aby Slovensko dosiahlo ciele, ku ktorým sa v rámci EÚ zaviazalo, a aby sa z neho stala moderná a čistá európska krajina. Základný princíp odpadovej legislatívy a to, že znečisťovateľ platí, ostane však naďalej zachovaný.

Priemerný podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku 2030 v členských krajinách Európskej únie vrátane Slovenska zvýšiť zo súčasných 44 na 70 percent, 50-percentnú recykláciu chce EÚ dosiahnuť do roku 2020. Slovensko pritom patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného odpadu. Produkcia komunálneho odpadu je na Slovensku tiež vysoká a predstavuje 475 kg na obyvateľa za rok, priemer EÚ je 321 kg na obyvateľa za rok.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.