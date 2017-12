Real Madrid sa môže v El Clásicu vrátiť do boja o titul, FC Barcelona túži po šťastných Vianociach

MADRID 22. decembra (WebNoviny.sk) - Zrak miliónov futbalových priaznivcov sa bude v sobotu 23. decembra od 13.00 h SEČ upierať na madridský Štadión Santiaga Bernabéua, kde miestny Real privíta v dueli 17. kola španielskej La Ligy tradičného rivala FC Barcelona.

Pôjde o 236. súťažný zápas medzi týmito nezmieriteľnými protivníkmi. Historická bilancia duelov "El Clásico" vyznieva lepšie pre Real Madrid, ktorý zaznamenal 95 víťazstiev, 49 remíz a 91 prehier. Skóre je 398:381.

Prvé dve tohtosezónne konfrontácie medzi rivalmi Realom a Barcelonou sa v Španielskom superpohári skončili výhrami "Los Blancos" (3:1 vonku a 2:0 doma, pozn.). Pre obidve mužstvá to bude posledný zápas pred krátkou zimnou prestávkou.

Real má za sebou veľmi úspešný rok

"Biely balet" zažil najúspešnejší kalendárny rok v klubovej histórii, keď triumfoval takmer na všetkých frontoch. Zo šiestich možných trofejí nezískal akurát Španielsky pohár (Copa del Rey), inak ovládol domácu La Ligu aj superpohár a na medzinárodnej scéne obhájil prvenstvo v Lige majstrov, kontinentálnom superpohári aj na MS klubov.





Prípadný trojbodový zisk z "El Clásica" by bol pre zverencov trénera Zinedina Zidana "čerešničkou na torte" a skvelou bodkou za vydarenými 12 mesiacmi.

V doterajšom priebehu ligového ročníka 2017/2018 sú však na tom lepšie hráči FC Barcelona. V šestnástich dueloch ani raz neprehrali, získali 42 bodov a v tabuľke Primera División vedú s náskokom šiestich bodov pred druhým Atléticom Madrid. Majstrovský Real už niekoľkokrát zakopol s papierovo slabšími súpermi a momentálne figuruje až na 4. pozícii (31 bodov, pozn.).

"Blaugranas" môžu navýšiť náskok

Barcelona môže v prípade víťazstva získať pred Realom už v tejto fáze sezóny 14-bodový náskok. Naopak, ak zvíťazia madridské "pusinky", výrazným spôsobom ešte budú môcť zamiešať majstrovské karty, keďže budú mať k dobru odložený zápas s Leganés či odvetné "El Clásico" v Barcelone.

Podľa kouča "blaugranas" Ernesta Valverdeho však sobotňajší súboj ešte zďaleka nerozhodne o víťazovi španielskej dlhodobej súťaže. "Nemyslím si, že nám víťazstvo v El Clásicu prinesie titul, veď len šesť bodov za nami je Atlético. Vieme, že je to dlhá súťaž, v tejto fáze sa ešte o ničom nerozhodne. Bude to ťažký zápas proti skvelému súperovi, ale dúfame, že to zvládneme," povedal 53-ročný tréner podľa webu soccerway.com.

"Je to výnimočný duel. Víťazstvo by pre nás bolo veľmi dôležité a prinieslo by nám kľúčovú výhodu, aj keď Real v tejto chvíli nie je na 2. mieste v tabuľke. Bolo by však pekné rozlúčiť sa s týmto rokom výhrou, boli by to šťastné Vianoce," vyhlásil Argentínčan Lionel Messi, ktorý minulú nedeľu v ligovom stretnutí s La Coruňou (4:0) nepremenil pokutový kop a po záverečnom hvizde od zlosti hodil kopačky do hľadiska. So 14 presnými zásahmi je však naďalej lídrom poradia strelcov La Ligy. "Na Bernabéu prichádzame v dobrej pozícii, ale proti Realu je to vždy iný a ťažký zápas," pripomenul ľavý bek "FCB" Jordi Alba.

Práve títo dvaja spomenutí hráči katalánskeho klubu boli ústrednými postavami ostatného ligového "El Clásica" na madridskej pôde, keď 23. apríla Messi po prihrávke Jordiho Albu v nadstavenom čase rozhodol o triumfe hostí (3:2).

Ramos očakáva skvelý duel

Kapitán Realu Sergio Ramos pripomenul, že madridský tím nikdy predtým nepotreboval triumfovať v El Clásicu tak ako teraz.

"Bude to skvelý duel. Niet žiadnych slov, ktorými by sa dal tento zápas opísať. Pre situáciu, v akej sa nachádzame, musíme vyhrať viac ako kedykoľvek predtým, aby sme zostali v hre o titul v La Lige. Sme v dobrej forme, vyhrali sme MS klubov, čo nás psychicky povzbudilo. Dúfajme, že získame tri body, vďaka ktorým sa priblížime k tímom pred nami," skonštatoval 31-ročný stopér.

"Sezóna je dlhá. Strácame 11 bodov a máme zápas k dobru, ale stále je to veľký odstup. Aby sme sa udržali v hre o titul, mali by sme vyhrať," povedal pre Bild nemecký stredopoliar Realu Toni Kroos.

Prvé El Clásico sa hralo v roku 1902

Historicky prvé El Clásico sa uskutočnilo 13. mája 1902, iba niekoľko týždňov po založení madridského klubu (6. marca 1902, pozn.). Malo však iba priateľský charakter.

Zápas ovládlo barcelonské mužstvo vďaka triumfu 3:1. Tímy sa prvýkrát stretli súťažne o 14 rokov neskôr. V semifinále domácej pohárovej súťaže Copa del Rey uspel Real Madrid, hetrikom sa v dvojzápase zaskvel vtedy 21-ročný Santiago Bernabéu. Od tých čias sa oba tímy stretávali pravidelne.

"Biely balet" mal navrch predovšetkým v období vlády diktátora Francisca Franca (1938-1973). Najvyššie víťazstvo v prestížnych zápasoch medzi týmito rivalmi sa zrodilo v roku 1943. Real Madrid triumfoval vysoko 11:1.

Najúspešnejším strelcom v dueloch medzi Realom Madrid a FC Barcelona je Lionel Messi - konto súpera doteraz zaťažil 24-krát. Najlepším madridským strelcom zo spomenutých konfrontácií je Alfredo Di Stéfano (18), no už v sobotu sa mu môže vyrovnať, resp. prekonať ho Portugalčan Cristiano Ronaldo (17).

