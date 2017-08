Real Madrid ovládol galavečer v Monaku, Cristiano Ronaldo sa stal najlepším futbalistom roka

MONAKO 24. augusta (WebNoviny.sk) - Ocenenie pre najlepšieho hráča roka podľa Európskej futbalovej únie (UEFA) získal ofenzívny klenot Realu Madrid Cristiano Ronaldo.

V užšom finále sa elegantný portugalský zakončovateľ presadil v konkurencii brankárskeho veterána Juventusu Turín Gianluigiho Buffona a argentínskeho loptového virtuóza FC Barcelona Lionela Messiho.



Honor najlepšej futbalistky sa ušiel Holanďanke Lieke Martensovej (Rosengaard, FC Barcelona), ktorá sa výrazne podieľala na nečakanom víťazstve tímu Holandska na majstrovstvách Európy.

Zvíťazila v konkurencii Dánky Pernille Harderovej (Linköping, Wolfsburg) a Nemky Dzsenifer Marozsánovej (Lyon). Prestížne ocenenia odovzdali počas štvrtkového slávnostného žrebovania skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018 v Monaku.

Miluje zbierať trofeje

Cristiano Ronaldo (32) je aj najlepším útočníkom Ligy majstrov v sezóne 2016/2017. Aktuálny triumf s Realom Madrid bol už jeho celkovo štvrtým v najprestížnejšej klubovej súťaži na starom kontinente v kariére.

"Je to o ťažkej individuálnej práci, ale aj o skvelej spolupráci v úžasnom tíme, akým je Real Madrid. Milujem zbierať trofeje a dávať góly v Lige majstrov. Veľmi si vážim každé ocenenie. A nová sezóna? Opäť v nej mám iba najvyššie ciele na klubovej, ale aj reprezentačnej úrovni," uviedol Cristiano Ronaldo.

Real Madrid a jeho hráči absolútne ovládli galavečer v Monaku. Najlepším obrancom uplynulej sezóny sa stal oporný stĺp defenzívy Realu Madrid Sergio Ramos, ktorý s kráľovským veľkoklubom dobyl svoje tretie víťazstvo v Lige majstrov. Honor najlepšieho stredopoliara sa ušiel jeho tímovému kolegovi Chorvátovi Lukovi Modričovi.

"Biely balet" má na svedomí už 12 titulov

"Je to pre mňa veľká česť a ďalší záväzok. A či je možné vyhrať Ligu majstrov aj do tretice za tri roky? Verím, že áno," uviedol Sergio Ramos v priamom prenose Eurosportu. "Verili sme, že môžeme obhájiť víťazstvo v Lige majstrov a v Cardiffe sa nám to napokon aj podarilo. Bol to pre nás v Reale nezabudnuteľný večer," skonštatoval Luka Modrič.

Madridský "biely balet" s 12 titulmi dominuje nielen v historickom súčte triumfov, ale aj v rámci novodobej histórie LM. Od roku 1993 získal "ušatú trofej" dovedna šesťkrát (1998, 2000, 2002, 2014, 2016 a 2017), čo sa nepodarilo žiadnemu inému tímu.

