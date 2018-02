Real Madrid bez mnohých opôr po vyše desiatich rokoch podľahol Espanyolu

BARCELONA 28. februára (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový šampión Real Madrid už po niekoľkýkrát v tejto ligovej sezóne pustil perie v koncovke duelu. V utorok sa mu to stalo opäť v stretnutí 26. kola tamojšej Primera División na ihrisku Espanyolu Barcelona.

V zostave Realu chýbal aj Ronaldo

"Biely balet" rovnako ako predtým v zápasoch s Betisom Sevilla a Villarrealom (obe prehral 0:1, pozn.) doplatil na to, že chcel v závere strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Neustrážil však rýchly protiútok Espanyolu v tretej minúte nadstaveného času, z ktorého strelil Gerard Moreno jediný gól zápasu.

Tréner Madridčanov Zinedine Zidane doprial voľno najlepšiemu svetovému futbalistovi Cristianovi Ronaldovi a na hre Realu to bolo cítiť. Navyše, pre rôzne zdravotné problémy nehrali ani Toni Kroos, Luka Modrič, Casemiro a Marcelo, iba na lavičke náhradníkov bol Karim Benzema.

"Pre nás je dôležité, aby bol Cristiano vždy na vrchole. On vie, že občas musí aj oddychovať," podotkol na predzápasovej tlačovej konferencii Zidane. Portugalčan zaznamenal v ostatných siedmich dueloch až 12 gólov, a tak sa rozhodnutie vynechať ho z nominácie ukázalo ako nevydarené.

Bale ako "sám vojak v poli"

Na hrote útoku nastúpil Walesan Gareth Bale, avšak často bol ako "sám vojak v poli". Krajní obrancovia iba zriedka podporovali ofenzívu a medzi záložníkmi chýbal hráč, ktorý by vzal zodpovednosť na svoje plecia.

"Je to prehra, ktorá bolí. Je to zlý výsledok. Vo všetkých činnostiach sme trochu zaostávali. Mali sme dobrý štart, vytvorili sme si niekoľko šancí, ale celkovo bol druhý polčas z nášho pohľadu horší ako prvý. Po zmene strán sme vôbec nedokázali hrať a byť nebezpeční, aj keď musím objektívne povedať, že sme si nezaslúžili vyhrať ani prehrať," povedal Zidane podľa oficiálneho klubového webu.

"Jednotlivé faktory nefungovali v náš prospech. Niekedy sa vám darí a inokedy nie. Je to ťažká prehra, v lige sa to v tejto sezóne nevyvíja v náš prospech, ale musíme byť profesionáli a ísť ďalej. Je to jediný spôsob," povedal brankár Keylor Navas.

Espanyol sa vyšvihol na 13. miesto tabuľky

Espanyol triumfoval nad Realom Madrid prvýkrát od 20. októbra 2007, vyhral 2:1. Premiérovo od edície 1997/1998 sa Espanyolu stalo, že v jednom ligovom ročníku neprehral domáce súboje s FC Barcelona a madridskými tímami Atléticom a Realom.

"Naše mužstvo už potrebovalo takúto výhru, proti dobrému súperovi. Hrali sme tvrdo, v našej hre nechýbala energia a rovnováha. Verím, že nám tento výsledok pomôže do budúcich zápasov," skonštatoval tréner Espanyolu Quique Sánchez Flores.

Madridčania sú pred zvyšnými zápasmi 26. kola priebežne tretí s 51 bodmi, Espanyol sa vyšvihol na 13. miesto (31).

Prichádza neobvyklé studené počasie, najstudenejšie obdobie tejto zimy

Pozrite si náš nový Magazín !

Úžasný efekt stál takmer rok práce a spotreboval 42 tisíc zápaliek

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.