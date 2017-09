Rast slovenskej ekonomiky má byť rýchlejší, analýza predpokladá aj zvyšovanie miezd a cien

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská ekonomika v tomto roku porastie o 3,3 %. Predpokladajú to analytici ministerstva financií vo svojej najnovšej makroprognóze, ktorú zverejnili vo štvrtok.

Oproti predchádzajúcej prognóze z júna tohto roku pritom odhady vývoja ekonomiky nezmenili. V budúcom roku by tak hospodárstvo malo reálne rásť o 4,2 %, v roku 2019 o 4,4 % a v roku 2020 o 3,9 %.

Najvyššia dynamika od roku 2008

Ekonomiku by mala pritom mala v tomto roku ťahať najmä spotreba domácností, ktorá vďaka silnému trhu práce dosiahne najvyššiu dynamiku od roku 2008. „Pozitívne očakávania domácností spôsobujú, že ich spotreba má mať prvýkrát po štyroch rokoch vyššiu dynamiku ako disponibilný príjem,“ konštatuje sa v novej makroprognóze.

Export by mal pritom rásť pomalšie, ako predpokladajú fundamenty zahraničného dopytu. Podľa analytikov za to môže viacero faktorov, ako napríklad ukončovanie výroby niektorých modelov automobilov produkovaných na Slovensku. Rast investícií má stáť naďalej predovšetkým na súkromnom sektore, keďže verejné investície zaostávajú kvôli pomalému nábehu čerpania eurofondov.

Rozbeh výstavby obchvatu Bratislavy

V budúcom roku sa má k silnej spotrebe domácností pridať aj export vplyvom nábehu novej výroby v automobilke Volkswagen a ku koncu roka aj vo fabrike Jaguar Land Rover. V investíciách má naďalej dominovať súkromný sektor. Výrazným faktorom bude vrcholenie investície v nitrianskom závode Jaguaru, ale aj rozbeh výstavby bratislavského obchvatu. V nasledujúcich dvoch rokoch sa predpokladá pokračovanie stabilnej dynamiky domácej spotreby. Investície by mali mierne spomaliť vplyvom dokončenia automobilového závodu Jaguaru.

Spolu s rastúcim hospodárstvom by mal pokračovať aj solídny rast zamestnanosti. V tomto roku by sa mala zvýšiť o 2 %, čo prinesie 47 tis. nových pracovných miest. Väčšina z nich by mala vzniknúť v priemysle a trhových službách. „Kvôli nedostatku voľnej pracovnej sily očakávame v nasledujúcich rokoch zmierňovanie tempa rastu zamestnanosti smerom k 1 % na úkor rastu produktivity práce,“ uvádza sa v materiáli rezortu financií s tým, že nové pracovné miesta budú obsadzované nielen domácimi nezamestnanými, ale posilnia sa aj trendy príchodu zahraničných pracovníkov a návratu Slovákov zo zahraničia. Miera nezamestnanosti má pritom v roku 2017 klesnúť na historické minimum 8,2 % a v roku 2020 sa priblíži k úrovni 6 %.

Vyššie príjmy verejných financií

Priemerná nominálna mzda má v tomto roku podľa prognózy stúpnuť o 3,9 % a v ďalších rokoch by mala tempo ešte zrýchľovať. Reálne majú platy v tomto roku vzrásť o 2,6 %, pri očakávanej inflácii na úrovni 1,3 %. V nasledujúcich rokoch bude zrýchľovať dopytová inflácia. „Vďaka rýchlemu ekonomickému rastu prekročí inflácia v závere strednodobého horizontu 2 %,“ uvádza sa prognóze.

Pozitívne vyhliadky hospodárstva by pritom mali prispieť aj k vyšším príjmom verejných financií. „Hlavným dôvodom je lepší vývoj trhu práce v rokoch 2017 a 2018,“ dodávajú analytici ministerstva. Celkový vplyv makroekonkomickej prognózy na odhad daní a odvodov budú však spresňovať až koncom septembra v rámci daňovej prognózy.

