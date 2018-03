Raši sa vzdal mandátu, úlohy košického primátora začal plniť Petruško

KOŠICE 27. marca (WebNoviny.sk) – Richard Raši, ktorého prezident vymenoval za podpredsedu vlády pre informatizáciu, sa v pondelok vzdal mandátu primátora Košíc a námestník Martin Petruško začal plniť úlohy primátora. Informoval o tom na krátkom brífingu Petruško. Plnením úloh primátora ho poveril Raši.

Prioritou aj výstavba futbalovej arény

Ako Petruško uviedol, k jeho prioritám patrí ukončenie druhej etapy modernizácie košických električkových tratí, výstavba štadióna Košickej futbalovej arény. Petruško bude plniť úlohy primátora Košíc do zvolenia nového primátora v riadnych komunálnych voľbách.

V odpovedi na otázku agentúry SITA, v akom stave je rozchod mesta so spoločnosťou EEI, ktorá prevádzkuje spoplatnené parkovanie v desiatich zónach v širšom centre mesta, Petruško povedal, že ešte stále sa pracuje na dohode. Očakáva, že o dohode by mali poslanci rokovať na zastupiteľstve v apríli.

Parkovanie ťažko zdravotne postihnutých

Doložil, že košické mestské zastupiteľstvo schválilo alternatívu, podľa ktorej spoločnosti EEI ostane prevádzka parkovísk v historickom centre mesta, no desať parkovacích zón prejde pod správu mesta.

„V apríli sa chystáme predložiť poslancom dohodu, pričom v súčasnosti rokujeme, koľko mesto zaplatí za parkovaciu infraštruktúru a aká je hodnota kontraktu. V júni by malo zastupiteľstvo rozhodnúť, ktorý mestský subjekt preberie správu parkovísk v rezidentských zónach,“ povedal Petruško.

Doložil, že podľa jeho názoru by to mohla prevziať mestská polícia. Podotkol, že bude treba zmeniť aj príslušné všeobecné záväzné nariadenie, do ktorého sa majú zapracovať aj mnohé pripomienky Košičanov a riešiť otázky parkovania ťažko zdravotne postihnutých.

,

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.