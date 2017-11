Ramsay so Šatanom privítali reprezentantov pred Nemeckým pohárom, Slováci začnú proti USA

BRATISLAVA 7. novembra (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay nemal na utorkovom zraze pred turnajom o Nemecký pohár v Augsburgu (10 - 12. novembra) k dispozícii troch nominovaných hráčov.

Povinnosti v Lige majstrov majú v utorok večer Martin Bakoš a Tomáš Marcinko, na výjazde v Rusku so Slovanom Bratislava je Boris Sádecký. Všetci traja sa k tímu pripoja v stredu, Bakoš ešte pred predpoludňajším tréningom.

Baranka prišiel zranený

Ramsay musel ešte pred zrazom urobiť jednu zmenu v nominácii - zraneného útočníka Vítkovíc Radoslava Tybora nahradil Marek Hovorka z HC Košice. Ďalšiu nepríjemnosť musel riešiť generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan, pretože obranca Ivan Baranka prišiel na zraz zranený. "V tíme by ho mal nahradiť Adam Jánošík z Liberca," referoval Šatan. Jánošík tiež príde do Bratislavy až v stredu.

V tíme SR by sa na turnaji v Nemecku mali predstaviť traja brankári, osem obrancov a štrnásti útočníci. Práve zranený Baranka mal byť s 82 duelmi v reprezentácii najskúsenejším hráčom výberu SR, takto ním bude útočník Marcel Haščák, ktorý si reprezentačný dres obliekol 72-krát. Premiéru v seniorskom výbere môžu absolvovať útočníci Juraj Bezúch, Marek Hecl, Boris Sádecký, Michal Krištof, Patrik Lamper a brankár Patrik Rybár. "Veľmi sa teším, že som dostal túto šancu. Som plný očakávania. Verím, že spolu s Maťom Paulovičom sa nám bude dariť aspoň tak dobre ako v klube. Chceme tímu pomôcť k úspechu v Augsburgu," povedal útočník Michal Krištof z HK Nitra, jeden z najproduktívnejších hráčov Tipsport ligy

Najdlhšiu cestu na reprezentačný zraz mal obranca Marek Ďaloga, ktorý pôsobí v čínskom klube Červená hviezda Kchun-lun. "Ni hao!" pozdravil pri príchode po čínsky, no ďalej pokračoval slovenčinou: "V Číne sa nemáme zle, ale pri návrate z tripu sa nám ťažko zvyká na posun. V posledných dueloch nám to trochu škrípe a verím, že po reprezentačnej pauze sa to zmení."

Laco s pozitívnymi pocitmi

Obranca Martin Gernát je v reprezentácii zatiaľ bez klubu, na svojom konte má zatiaľ iba dva súťažné zápasy za rodný Prešov. "Veľmi ďakujem za možnosť reprezentovať. Zápasová prax mi trochu chýba, ale verím, že sa do toho veľmi rýchlo dostanem," prezradil Gernát a pokračoval: "Stále rokujeme, nebudem nič prezrádzať. Verím, že po návrate z Nemecka už podpíšem zmluvu."

Najskúsenejším brankárom spomedzi nominovaného tria je Ján Laco - vicemajster sveta z Helsínk 2012, ktorý už má olympijské skúsenosti zo Soči 2014. "Na reprezentačnú akciu prichádzam s pozitívnymi pocitmi. Je olympijská sezóna, máme obrovskú šancu zabojovať o miesta v tíme," povedal 35-ročný gólman.

Slováci sa v Augsburgu najskôr stretnú v piatok 10. novembra o 16.00 h s výberom USA, o deň neskôr v rovnakom čase nastúpia proti domácemu Nemecku a v nedeľu 12. novembra od 13.15 h si zmerajú sily s ruským olympijským tímom.





KÁDER SLOVENSKA NA NEMECKÝ POHÁR



Brankári: Ján Laco (Piráti Chomutov/ČR, 50 zápasov/0 gólov), Marek Čiliak (HC Kometa Brno/ČR, 2/0), Patrik Rybár (HK Hradec Králové/ČR, 0/0)



Obrancovia: Ladislav Romančík (HK Dukla Trenčín, 2/0), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň/ČR, 59/4), Martin Gernát (HC Sparta Praha/ČR, 25/4), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha/ČR, 58/3), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg/KHL, 25/3), Marek Ďaloga (Červená hviezda Kchun-lun/KHL, 54/3), Juraj Valach (Piráti Chomutov/ČR, 23/0), Adam Jánošík (Bílí Tygři Liberec/ČR, 43/2)

Útočníci: Marcel Haščák (HC Kometa Brno/ČR, 72/7), Martin Bakoš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 38/6), Lukáš Cingel (HK Hradec Králové/ČR, 28/3), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec/ČR, 52/4), Peter Ölvecký (HK Dukla Trenčín, 33/3), Juraj Bezúch (HK Dukla Trenčín, 0/0), Miloš Bubela (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 1/1), Patrik Lamper (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 0/0), Michal Krištof (HK Nitra, 0/0), Matej Paulovič (HK Nitra, 2/1), Matúš Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš, 2/0), Boris Sádecký (HC Slovan Bratislava/KHL, 0/0), Marek Hecl (HC Slovan Bratislava/KHL, 0/0), Marek Hovorka (HC Košice, 27/1)



Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Craig Ramsay (hlavný tréner), Vladimír Országh, Michal Handzuš (asistenti trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Róbert Bereš (kondičný tréner), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Peter Csörgö (lekár), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Rastislav Ladecký, Juraj Stopka (výstrojoví manažéri)



Program turnaja o Nemecký pohár 2017 v Augsburgu:&

piatok 10. novembra: USA – Slovensko (16.00), Nemecko – Rusko olympionici (19.30)

sobota 11. novembra: Nemecko – Slovensko (16.00), Rusko olympionici – USA (19.30)

nedeľa 12. novembra: Rusko olympionici – Slovensko (13.15), USA – Nemecko (16.45)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.