Ramsay sa prvýkrát stretol s hráčmi, v tíme sa pred zápasom s Čechmi objavil ďalší majster sveta

ŽILINA 21. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia v pondelok predpoludním začala so spoločnou prípravou na prvej akcii v olympijskej sezóne 2017/2018.

Hlavný tréner Craig Ramsay v Žiline privítal dovedna 23 hráčov, v pôvodnej nominácii nastali len dve zmeny. Pre zranenia sa ospravedlnili obranca Ivan Baranka a útočník Dávid Skokan, nahradili ich Ladislav Romančík a Marek Zagrapan.



Pomôže aj Handzuš

Do Žiliny prišiel nový kouč národného tímu SR aj s asistentom Vladimírom Országhom, nechýbal ani tréner brankárov Ján Lašák. Pod Dubňom na úvod akcie absentoval vopred avizovaný pomocník Ľubomír Višňovský, k tímu sa pripojí neskôr. Prekvapením bol príchod Michala Handzuša, ktorý prijal ponuku pomôcť na augustovej reprezentačnej akcii koučovi Ramsaymu.

"Je to len na štyri dni, poprosil ma o to Miro Šatan. Craig potrebuje pomoc pri prezentácii nových systémových vecí. Ja som dlho hral v zámorí a môžem s týmto pomôcť," prezradil Handzuš. "Obaja, Mišo aj Ľubo, sľúbili, že nám na tejto akcii pomôžu. Pre chlapcov v kabíne to bude isto veľká pomoc. Majstri sveta im v podstate budú robiť tlmočníkov. Miša Handzuša som musel presviedčať dlhšie ako Ľuba Višňovského, ale napokon súhlasil. Sme veľmi radi. Zišla sa tu pekná partia majstrov sveta," vysvetlil generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan.

Vyhliadnutá širšia skupina hráčov

Vyvrcholením tohotýždňovej reprezentačnej akcie budú dva prípravné zápasy proti Česku, súboje sa uskutočnia 23. augusta v Třinci a o deň neskôr v Žiline. V 23-člennom kádri figurujú mladí hokejisti aj skúsenejší hráči. "Nomináciu sme museli obmedziť o hráčov, ktorí hrajú v KHL, pretože tá už má svoj program a o hráčov, ktorí budú hrať Ligu majstrov, čiže Banskej Bystrice a troch českých klubov,“ hovorí Miroslav Šatan.

Na novembrový Nemecký pohár chce realizačný tím výberu SR zobrať ďalších hráčov, ktorí sa v auguste nemohli prísť ukázať Craigovi Ramsaymu, "Máme vyhliadnutú širšiu skupinu hráčov, z ktorých budeme postupne tvoriť olympijský tím,“ poznamenal Šatan. Práve februárové ZOH 2018 budú jedným z dvoch vrcholov hokejovej sezóny 2017/2018, druhým budú MS 2018 v Dánsku.

: Samuel Baroš (HKM Zvolen), Tomáš Tomek (MsHK Žilina), Branislav Konrád (HC Olomouc, ČR)

: Ján Brejčák (HK Poprad), Juraj Valach (Piráti Chomutov, ČR), Oldrich Kotvan (BK Mladá Boleslav, ČR), Peter Čerešňák (HC Plzeň 1929, ČR), Martin Gernát, Juraj Mikuš (obaja HC Sparta Praha, ČR), Erik Černák (Syracuse Crunch/AHL, USA), Ladislav Romančík (HK DUkla Trenčín)

: Marek Hovorka, Patrik Koyš, Ladislav Nagy (všetci HC Košice), Matúš Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Radoslav Macík (Dukla Jihlava, ČR), Matej Paulovič (HK Nitra), Patrik Svitana (HK Poprad), Marek Zagrapan (HK Poprad), Dávid Buc (HC Olomouc, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Radoslav Tybor (HC Vítkovice Ridera, ČR), Libor Hudáček (Örebro Hockey, Švéd.)

: Miroslav Šatan (generálny manažér), Craig Ramsay (tréner), Vladimír Országh (asistent trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Michal Handzuš, Ľubomír Višňovský (konzultanti), Jaroslav Hanulák (lekár), Viktor Fábik (fyzioterapeut), Dušan Čulka, Miroslav Harvančík (maséri), Igor Andrejkovič (video analytik)





