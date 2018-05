Ramsay hovoril po prehre Slovenska s Českom o veľkom sklamaní, nedostatky sa musia odstrániť

KODAŇ 5. mája (WebNoviny.sk) - Deväť či desať sekúnd chýbalo Slovákom, aby vzali Čechom 3 body v úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta v hokeji v Dánsku, Želaný trojbodový zápis proti jednému z favoritov šampionátu sa napokon scvrkol na zisk jedného bodu, ale aj ten môže mať v bojoch o postup do štvrťfinále veľký význam.

Česi boli počas celého sobotňajšieho zápasu v Royal Arene lepším tímom, ale v závere zápasu bol ich tlak už príliš veľký a Slováci mu napokon neodolali. Podľa počtu striel na bránku českí hokejisti dominovali 42:17, stačilo im to na triumf 3:2 po predĺžení.

Česi hrali rýchlo

"Je to veľké sklamanie. V závere sme mali šancu rozhodnúť do prázdnej bránky, ale netrafili sme. Vzápätí sme dostali gól a napokon prehrali. Bolí to, ale už zajtra sa začne nový zápas od stavu 0:0 a my môžeme ukázať, že sa vieme zlepšiť," uviedol tréner slovenského tímu Craig Ramsay pre RTVS.





V novinárskej mixzóne aj pre agentúru SITA dodal: "Česi hrali rýchlo a niekedy sme s tým mali problém. Odohrali sme príliš veľa času v našom obrannom pásme, kde sme boli preťažovaní a pod tlakom. Musíme sa zlepšiť v posúvaní puku. Na druhej strane, ukázali sme dobrú hru v presilovkách v situáciách, po ktorých padli góly. Čiliak bol výborný. Či bude chytať aj proti Švajčiarom? To zatiaľ neviem, je to aj na rozhodnutí trénera brankárov Janka Lašáka."

Gólová premiéra Krištofa

Gólovú premiéru v slovenskom drese na svetovom šampionáte zažil útočník Michal Krištof. Práve on v 8. min prvej tretiny nechytateľne tečoval strelu Andeja Sekeru v presilovej hre. Český brankár Pavel Francouz po zmene smeru puku nemal nárok a Slováci viedli 1:0. "Škoda, že tých gólových situácií nebolo viac... Najmä sme však nemali dostať gól 9 sekúnd pred koncom. To si už musíme ustrážiť. Náš brankár Čiliak bol super, mal veľa dôležitých zákrokov. Pri tej strele pár sekúnd pred koncom sme mu však nepomohli a prepadlo mu to pod ruku. Škoda, ale už s tým nič nenarobíme," skonštatoval Krištof.





Dvadsaťštyriročný center dosiaľ pôsobil v Nitre a krátko pred začiatkom MS podpísal s úradujúcim fínskym majstrom Kärpät Oulu zmluvu na dva roky. "Máme bod, ale mohli sme mať tri. Teraz sa už treba pripraviť a skoncentrovať na ďalší zápas. Hráme proti Švajčiarom a určite si pozrieme nejaké video z ich zápasu. Ja som ich hrať nevidel," dodal Krištof.

Česi mali príliš veľa striel

Celé stretnutie proti českým hokejistom odchytal famózne, stálo pri ňom i šťastie, ale predviedol aj fantastické zákroky. Zo 42 striel súpera zneškodnil 39. Desať sekúnd pred koncom tretej tretiny však pri hre bez brankára Mareka Čiliaka prekonal klubový spoluhráč Martin Nečas, vyrovnal na 2:2 a poslal úvodný zápas Slovenska na majstrovstvách sveta v Dánsku do predĺženia. Dvadsaťosemročný gólman českej Komety Brno dostal ukážkový "teplomer", na puk si siahol, napriek tomu mu však prešiel popod rameno a dostal sa až za bránkovú čiaru.





"Padajú aj takéto góly. Prepadlo mi to, najprv som si myslel, že ten puk mám, potom som však cítil, že mi vypadol. Súper stále strieľal. My si to musíme postrážiť, nemôžu mať cez 40 striel, to je už na jeden zápas naozaj dosť," povedal Čiliak. "Mali sme to zahrať trochu inak, mohli sme držať puk pri mantineli. Ale stalo sa, musíme sa z toho poučiť a pripraviť sa na ďalší zápas," dodal slovenský brankár vyhlásený za muža zápasu.





Vyrovnávajúcemu gólu predchádzala situácia, keď slovenský útočník Lukáš Cingeľ mieril na prázdnu bránku Česka a mohol rozhodnúť, ale netrafil. "Keby dal gól, nikto mu nič nepovie. Vlastne ani takto mu nikto nič nepovie. Ja nerozmýšľam ako hráč, ale ako brankár, takže to neviem posúdiť. Rozhodol sa pre takéto riešenie a nevyšlo to," zhodnotil Čiliak.

