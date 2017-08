Ramsay chce vrátiť slovenský hokej medzi najlepších, v zápase s Českom mu pomôže aj Višňovský

BRATISLAVA 19. augusta (WebNoviny.sk) - Realizačný tím nového kouča slovenskej hokejovej reprezentácie Craiga Ramsayho sa na augustové dve prípravné stretnutia proti výberu Česka rozrástol o zvučné meno.

Počas nasledujúceho týždňa bude skúsenému kanadskému trénerovi pomáhať obranca Ľubomír Višňovský, ktorý oficiálne ukončil hráčsku kariéru pred rokom.



Višňovský ako mentor

"Na najbližšej akcii ešte necháme otvorené miesto druhého asistenta popri Vladovi Országhovi. Keďže Vlado má povinnosti s Banskou Bystricou v Lige majstrov, tak proti Čechom bude na striedačke pomáhať Ľubo Višňovský. Bude mať pozíciu akéhosi mentora pre obrancov. Samozrejme, že tam bude aj Jano Lašák a videokouč Igor Andrejkovič," informoval v sobotu predpoludním generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan.

Zápasy medzi Slovenskom a Českom sa uskutočnia v stredu a vo štvrtok 23. a 24. augusta v Třinci, resp. Žiline.





Peniaze nehrali veľkú úlohu

Šesťdesiatšesťročný odborník Craig Ramsay už pricestoval na Slovensko, pod Tatrami je od piatka a veľmi sa teší na pôsobenie pri národnom tíme SR. "Peniaze nehrali veľkú úlohu, nerobím to pre ne. Prijal som túto ponuku kvôli ľuďom okolo. Mám šancu pomôcť slovenskému hokeju vrátiť ho na vyššie pozície, na to sa teším. Možno to vyznie až príliš sebavedome, ale myslím si, že dokážem družstvo dostať na takú úroveň, aby sa mohlo porovnávať s najlepšími. Nestane sa tak za jeden deň, ale je potrebná cesta postupného zlepšovania," povedal rodák z ontárijského Westonu. Zo Slovenska a Bratislavy toho ešte veľa nevidel.

"Po prílete som si pripadal ako doma v Tampe na Floride, privítalo ma slniečko. Všetko som videl iba z auta cestou z letiska. Verím, že práve Bratislava bude to správne miesto na moje obľúbené pravidelné prechádzky," prezradil Ramsay.

