Rakúske parlamentné voľby vyhrá zrejme vyhrá Kurzova ÖVP

VIEDEŇ 15. októbra (WebNoviny.sk) - Rakúske parlamentné voľby vyhrá pravdepodobne Rakúska ľudová strana (ÖVP) ministra zahraničia Sebastiana Kurza.

Tridsaťjedenročný Kurz by sa v takomto prípade mohol stať najmladším európskym lídrom.





Podľa exit pollov sa ÖVP umiestnila na prvom mieste so ziskom 31,7 percenta hlasov. Druhá nasleduje Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) s takmer 27 percentami a prvú trojku uzatvára Slobodná strana Rakúska (FPÖ) s 26-percentnou podporou.

Zle to zatiaľ vyzerá pre Zelených, so ziskom necelých štyroch percent by sa do parlamentu nedostali. Informácie priniesla rakúska stanica ORF.

