Rafael Nadal sa odhlásil z turnaja v Acapulcu, lekári mu zakázali hrať

ACAPULCO 28. februára (WebNoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa odhlásil z turnaja ATP World Tour 500 Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC v mexickom Acapulcu (dotácia 1 789 445 USD, tvrdý povrch), dôvodom je obnovené zranenie bedrového svalu.

"Počas záverečného tréningu som opäť pocítil bolesť v rovnakom mieste ako na Australian Open. Lekári mi povedali, že nie je možné, aby som hral. Bol by to veľký risk, že sa zranenie zhorší a nemal som inú voľbu ako sa odhlásiť z turnaja. Je mi to ľúto, bol som pripravený hrať a dosiahnuť na turnaji dobrý výsledok," citoval portál express.co.uk Nadala.

V 1. kole spomenutého turnaja v Mexiku mal byť jeho súperom krajan, taktiež ľavák Feliciano López. Namiesto Nadala nastúpil Japonec Taro Daniel, López triumfoval 4:6, 6:3, 6:4.

Víťaz vlaňajších grandslamových turnajov Roland Garros a US Open Nadal zo zdravotných dôvodov 21. januára proti Chorvátovi Marinovi Čiličovi pre natiahnutý bedrový sval.

Prichádza neobvyklé studené počasie, najstudenejšie obdobie tejto zimy

Pozrite si náš nový Magazín !

Úžasný efekt stál takmer rok práce a spotreboval 42 tisíc zápaliek

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.