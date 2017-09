Rafael Nadal postúpil suverénne do semifinále US Open

NEW YORK 6. septembra (WebNoviny.sk) - Španielsky líder svetového rebríčka tenistov Rafael Nadal zvíťazil nad Rusom Andrejom Rubľovom za 96 minút jednoznačne 6:1, 6:2, 6:2 v stredajšom zápase štvrťfinále dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Favorit mal na hlavnom dvorci Arthur Ashe Stadium striedmy pomer "winnerov" a nevynútených chýb 21:20, neúspešný mladý vyzývateľ skončil na výrazne divokejších hodnotách 18:43.

Dôležité víťazstvo

"Bol to dobrý zápas. Andrej bol vo svojom prvom grandslamovom štvrťfinále a porobil viac chýb ako obvykle. Pre mňa je to dôležité víťazstvo. Uspieť dvakrát po sebe bez odovzdania čo i len setu považujem za veľmi dobrú správu. Som prešťastný z ďalšieho semifinále v New Yorku. Nadchýna ma, že znova mám takúto príležitosť," povedal Nadal pre ESPN citoval to web ATP. Medzi najlepšou štvoricou na takejto scéne je 26. raz v kariére.

Miestny šampión zo sezón 2010 a 2013 Nadal bude v piatok v semifinále čeliť postupujúcemu z neskoršieho stredajšieho duelu Roger Federer (Švaj.-3) - Juan Martín Del Potro (Arg.-24). Už v utorok utvorili semifinálovú dvojicu v dolnej polovici žrebu Španiel Pablo Carreno-Busta nasadený ako dvanásty a juhoafrická dvadsaťosmička podujatia Kevin Anderson.

Symbolicky sa uzavrel kruh

Tridsaťjedenročný ľavoruký Malorčan Nadal čelil ešte len 19-ročnému Rubľovovi, 53. v singlovom renkingu ATP, premiérovo v kariére. Symbolicky sa uzavrel jeden kruh, keďže Španiel pri svojom debute v "main draw" na tomto podujatí v roku 2003 v 1. kole premohol krajana Fernanda Vicenteho, aktuálne Rusovho kouča. Následne nestačil na Maročana Younesa El Aynaouiho. Minulý rok v osemfinále podľahol Francúzovi Lucasovi Pouillemu.





Ak sa zverenec Carlosa Moyu a svojho strýka Toniho Nadal a držiteľ newyorských trofejí zo sezón 2004 - 2008 Federer stretnú v semifinále, bude to priamy súboj o post jednotky hierarchie k 11. septembru. Federer síce v bilancii zo vzájomných stretnutí s Nadalom zaostáva 14:23, ale uspel v ostatných štyroch vrátane januárového melbournského finále na úrovni veľkej štvorky a potom práve v USA v Indian Wells aj v Miami. So Španielom neprehral na "harde" od januára 2014.

Na čele vyše tristo týždňov

Švajčiar premiérovo viedol v renkingu 2. februára 2004 a dosiaľ naposledy 4. novembra 2012, dovedna strávil na čele rekordných 302 týždňov. Nadal prvý raz bol jednotkou 18. augusta 2008 a momentálne má na konte 144. týždeň panovania v súčte jednotlivých období - to aktuálne sa začalo predminulý pondelok, keď preskočil Brita Andyho Murrayho.

Nadal dosiaľ získal 15 trofejí na Majors. Jednoznačne najviac - 10 - ich bolo na parížskom antukovom Roland Garros. "La Décimu" v tejto sezóne okrem francúzskej metropoly zavŕšil aj v Monte Carle a Barcelone, tiež na svojom najobľúbenejšom povrchu.

Súboj medzi tridsiatnikom a tínedžerom

Rubľov bol v lokalite Flushing Meadows najmladším štvrťfinalistom od sezóny 2001, keď sa takto ďaleko dostal domáci Andy Rddick, neskôr hrdina edície 2003. Najmladším miestnym semifinalistom zostáva od sezóny 2000 Austrálčan Lleyton Hewitt a na vrcholných podujatiach celkovo už tucet rokov práve Nadal (Roland Garros 2005). Stále je v platnosti, že od zavedenia rebríčka od roku 1973 žiadny tínedžer nezdolal na medzinárodných otvorených majstrovstvách USA úradujúcu jednotku systému.

Súboj Nadala s Rubľovom bol prvým zápasom medzi tridsiatnikom a tínedžerom vo štvrťfinále, semifinále či finále na veľkej štvorke, odkedy 19-ročný Američan Pete Sampras prekonal 31-ročného krajana Johna McEnroa v semifinále US Open 1990.

US OPEN – DVOJHRA MUŽOV – ŠTVRŤFINÁLE

Zostávajúci stredajší program štvrťfinále dvojhry mužov:

Roger Federer (Švaj.-3) - Juan Martín Del Potro (Arg.-24) / bilancia: 16:5

Od utorka známa dvojica v semifinále dvojhry mužov:

dolná polovica žrebu

Kevin Anderson (JAR-28) - Pablo Carreno-Busta (Šp.-12) / bilancia: 2:0

