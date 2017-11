Radšej predčasné voľby ako menšinová vláda, myslí si Angela Merkelová

BERLÍN 20. novembra (WebNoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová nie je veľká stúpenkyňa plánu vytvoriť menšinovú vládu.

Táto možnosť začala byť reálna po tom, ako Slobodná demokratická strana (FDP) Christiana Lindnera opustila koaličné rokovania so Zelenými a Merkelovou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka/Kresťansko-sociálnou úniou Bavorska (CDU/CSU).





"Nemám v pláne menšinovú vládu. Nechcem povedať, že nikdy - ale som k tejto možnosti veľmi skeptická," povedala v pondelok večer Merkelová v rozhovore pre televíziu ARD.

Neprekonateľné rozdiely medzi stranami

Ideálne by podľa Merkelovej bolo, keby sa dala predsa len vytvoriť väčšinová vláda. Ak by to nešlo, "potom by predčasné voľby boli lepším riešením" ako vytvorenie menšinovej vlády, mieni nemecká kancelárka.

Lindnerova FDP v noci z nedele na pondelok oznámila, že koaličné rokovania opúšťa, keďže programové rozdiely medzi ňou a zvyšnými dvoma stranami sú podľa nej neprekonateľné.





Prípadnú účasť v budúcej koalícii s Merkelovej CDU/CSU vzápätí odmietol aj predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz, ktorý v pondelok vyhlásil, že jeho strana "nie je k dispozícii". Po voľbách je totiž podľa neho "jasné, že veľká koalícia dostala červenú kartu". Dodal tiež, že SPD sa prípadných nových volieb nebojí.

Prezident sa stretne s lídrami strán

Po zamietavom stanovisku FDP a tiež SPD tak podľa nemeckých médií existujú len dve možnosti - vytvorenie menšinovej vlády, alebo predčasné voľby.

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier nemecké politické strany vyzval, aby si svoje postoje ešte raz dobre rozmysleli. Prezident sa podľa vlastných slov ešte stretne osobitne s jednotlivými stranami a bude sa ich snažiť presvedčiť.





"Stretlo by sa s nepochopením a veľkými obavami vo vnútri našej krajiny, ako aj v zahraničí, a predovšetkým u našich európskych susedov, ak by si politické sily v najväčšej a ekonomicky najsilnejšej krajine Európy prestali plniť svoju úlohu," vyhlásil v pondelok nemecký prezident Steinmeier.

