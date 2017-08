Radoslav Rančík sa po siedmich rokoch vracia do slovenskej basketbalovej reprezentácie

BRATISLAVA 31. júla (WebNoviny.sk) - Slovenskú basketbalovú reprezentáciu mužov posilní pred prvým zápasom predkvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v Číne 2019 na poslednú chvíľu aj skúsený Radoslav Rančík.

Informuje o tom web basket.sk. „Tím potreboval moju pomoc, povedal som si, prečo nie. Cítim to v srdci, že to je správna voľba. Preto som sa rozhodol vrátiť do reprezentácie. S chalanmi som absolvoval v Pezinku tréning a chcem im pomôcť v celej kvalifikácii, pokiaľ nerozhodne tréner inak. Cítim sa fajn. Zdravotne som v poriadku,“ povedal pre basket.sk 37-ročný Rančík.



S posilou pred prvým zápasom v Arménsku, ktorý je na programe už túto stredu, je spokojný aj tréner SR Ivan Rudež. "Rado bol pripravený nám pomôcť, keď to budeme potrebovať. Tá situácia nastala. Psychicky nám pomôžu jeho skúsenosti a čítanie hry. Dobre kontroluje doskok, stavia clony a má výbornú streľbu z vonku. Tešíme sa, že je medzi nami," povedal chorvátsky kouč.

Tridsaťsedemročný veterán si naposledy obliekal dres národného tímu pred siedmimi rokmi. So slovenským výberom by mal podľa informácií basket.sk absolvovať celú predkvalifikáciu.

