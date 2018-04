Radivojevič pocítil fanúšikovský závan federálnych čias, želá si ešte jeden návrat do Trenčína

TRENČÍN 21. apríla (WebNoviny.sk) - Takto pred rokom sa hokejisti Trenčína zachraňovali proti Detve v najvyššej slovenskej súťaži. Aktuálne zvádzajú boj o titul s Banskou Bystricou a zatiaľ odmietajú kapitulovať.

V piatkovom piatom finále pred fantastickou kulisou vypredaného trenčianskeho "zimáku" deklasovali úradujúceho majstra 6:0 a v priebehu niekoľkých dní spravili z naoko jasnej finálovej série drámu. Banskobystričania budú mať v poradí tretí majstrovský "mečbal" v nedeľu pred domácimi fanúšikmi.

Nečakane rýchly proces

"Urobili sme ďalší malinký krôčik, ale stále sme v náročnej situácií. Nesmieme prehrať ani raz. S pokorou pôjdeme do šiesteho stretnutia a pokúsime sa sériu vrátiť naspäť na Sihoť,“ povedal kapitán Trenčína Branko Radivojevič, cituje ho aj portál hokej.sk.



Trenčín urobil s Bystricou nečakane rýchlo krátky proces. Tri góly v úvodných 13 minútach nastolili stav, ktorý sa na ľade súpera len ťažko otáča. A bystrickí "barani" dokonca gólovo nezareagovali ani raz. Naopak, do konca zápasu ešte dvakrát inkasovali. "Úvod bol veľmi dôležitý. Prvý presný zásah ´nakopol´ celú arénu. Na našom zimnom štadióne sa hrá veľmi ťažko. Diváci dokážu rozpútať poriadne peklo. Pamätám si to ešte z federálnych čias. Atmosféra je v posledných týždňoch neskutočná. Ľudia si zaslúžia, aby sme sa sem ešte v aktuálnej sezóne vrátili,“ zaželal si 37-ročný stále šikovný útočník.

Mimoriadne náročný posledný krok

Stiahnuť sériu z 0:3 na 2:3 je husársky kúsok. Dovŕšiť obrat na 4:3, to by bolo majstrovské veľdielo. V histórii slovenskej najvyššej súťaže sa to ešte nikdy nikomu nepodarilo. V iných fázach play-off sa v minulosti práve Trenčania tešili z takého nevídaného obratu z 0:3 na 4:3, bolo to v sériách proti Martinu a Slovanu Bratislava. "Nemyslíme na to. Máme za sebou malý krok a čaká nás ďalší. Potrebujeme víťazstvo, aby sme si dali ďalšiu šancu. V nedeľu sa posnažíme o predĺženie majstrovského sna,“ prízvukoval trenčiansky líder na ľade aj v kabíne.

Pred šiestym súbojom v nedeľu v Banskej Bystrici je český brankár v službách "baranov" Jan Lukáš optimista. "Posledný krok je mimoriadne náročný. Máme dostatočnú kvalitu a dobrú partiu na to, aby sme obhájili majstrovský titul. Hrá sa na štyri víťazné duely a nám chýba jediné víťazstvo, takže stále situáciu vnímame pozitívne," skonštatoval aj pre hokej.sk. Podľa jeho slov o osude zápasov rozhodujú detaily a chyby. "Stále sa hrá vyrovnaný hokej. Tých chýb sme naposledy urobili viac my. Tie dva zápasy sa mohli skončiť úplne inak. Máme dostatok fyzických aj psychických síl, aby sme si šancu na úspech nenechali vziať,“ doplnil Lukáš.

