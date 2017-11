Putin sa pýtal Zemana na hackera Nikulina, ktorého zatkli v Česku

PRAHA 29. novembra (WebNoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin sa počas práve skončenej návštevy českého prezident Miloša Zemana v Rusku pýtal českej hlavy štátu na ruského hackera Jevgenija Nikulina, ktorého v Českej republike zatkli. S odvolaním sa na vlastné zdroje to tvrdí český týždenník Respekt.

Lavrov ponúkal za hackera dvoch Čechov

O Nikulina sa podľa informácií Respektu zaujímal aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý mal Zemanovi priamo ponúknuť výmenu ruského hackera za dvoch Čechov, ktorých Rusi zatkli na Kryme. "Keď ho nevydáme, máme na nich zabudnúť," interpretuje Lavrovove vyjadrenie Respekt.





O vydanie Nikulina, ktorý sa mal nabúrať do počítačových sietí viacerých spoločností vrátane Linkedln a Dropbox a ukradnúť im dáta, žiada Čechov nielen Rusko, ale aj Spojené štáty. Nikulin síce podľa všetkého nemal byť priamo zapojený do útokov ruských hackerov na americké voľby, ale Američania sa podľa Respektu zrejme domnievajú, že by ich mohol k páchateľom doviesť.

Nikulin sa plánuje odvolať

Takú istú obavu má zrejme aj Rusko a preto sa tiež tak usiluje o jeho vydanie. Respekt popisuje snahy ruského veľvyslanca v ČR Alexandra Zmejevského presvedčiť českých predstaviteľov, aby Nikulina vydali do Ruska a nie do USA.

Zmejevskij žiadal aj o stretnutie s ministrom spravodlivosti Robertom Pelikánom, ten sa však s ním o tejto téme odmietol rozprávať. Aktívny bol v tomto smere podľa Respektu aj bývalý americký veľvyslanec v ČR Andrew Schapiro.

Pelikán podľa informácií týždenníka preferuje vydanie Nikulina do Spojených štátov. Nikulin sa však plánuje odvolať k Ústavnému súdu, čím môže finálne rozhodnutie výrazne oddialiť.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.