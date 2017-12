Putin nevyhlási bojkot olympiády, ruským športovcom cestu do Pjongčangu zakazovať nebude

MOSKVA 6. decembra (WebNoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin nebude brániť tamojším športovcom v účasti pod olympijskou vlajkou na budúcoročných ZOH v Pjongčangu.

Určite nebudeme vyhlasovať bojkot hier ani brániť pretekárom, ak sa budú chcieť predstaviť v Kórejskej republike, cituje Putina štátna tlačová agentúra TASS.

Hlava Ruska však podotkla, že naďalej odmieta tvrdenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o štátom organizovanom dopingu na ZOH 2014 v Soči a utorkové rozhodnutie MOV označila za nespravodlivý kolektívny trest.

Isinbajevová povzbudzuje športovcov

Napriek tomu však Putin uviedol, že chápe individuálnu túžbu športovcov dostať sa na podujatie: "Pripravujú sa na to celú kariéru a je to pre nich veľmi dôležité." Na prípadné neuvážené kroky upozornila pretekárov aj členka MOV a dvojnásobná olympijská víťazka v skoku o žrdi Jelena Isinbajevová: "Chcem povedať všetkým Rusom, ktorí sa pripravujú do Pjongčangu, aby nespravili hlúposť v podobe bojkotu."





Medzinárodný olympijský výbor (MOV) rozhodol na utorkovom zasadnutí exekutívy vo švajčiarskom Lausanne, že Rusi nebudú môcť súťažiť pod vlastnou vlajkou a po ich prípadných víťazstvách nebude znieť ruská hymna. Rusi sa v Pjongčangu predstavia pod olympijskou vlajkou. Budú to však len tí športovci, ktorí preukážu, že ich dlhší čas testovali mimo ruského antidopingového programu. Rusi pozvaní na najväčší zimný olympijský sviatok v Pjongčangu budú mať anglickú skratku OAR, v preklade olympijský športovec z Ruska, a budú môcť súťažiť v individuálnych aj kolektívnych športoch. V prípade víťazstiev týchto športovcov sa bude hrať na slávnostnom ceremoniáli olympijská hymna.

Najväčšiemu tlaku čelí bývalý minister športu

Opatrenie MOV vyvolalo ostrú kritiku v radoch ruských politikov a športových osobností smerom k vlastným predstaviteľom. "Voči všetkým zainteresovaným funkcionárom musíme vyvodiť osobnú zodpovednosť," vyhlásil podpredseda hornej komory ruského parlamentu Rady federácie Vladimir Poletajev. "Dôležitejšie ako obviňovať niekoho, je teraz chrániť našich športovcov," reagoval na kritiku Dmitrij Peskov, hovorca Vladimira Putina.





Najväčšiemu tlaku čelí Vitalij Mutko. Súčasný podpredseda ruskej vlády zastával v roku 2014 pozíciu ministra športu. Za svoj podiel na dopingovej afére ho MOV doživotne vylúčil z olympijského hnutia."Vitalij Mutko nezvládol svoju úlohu, keď nedostatočne chránil záujmy našich športovcov. Je to nočná mora. Mrzí ma to kvôli všetkým ľuďom, ktorí trpia pre túto nekompetentnosť," povedala krasokorčuliarska trénerka Tatiana Tarasovová pre agentúru R-sport. Mutko je tiež šéfom organizačného výboru MS 2018 vo futbale v inkriminovanej krajine, ale aj národného zväzu RFS v tomto odvetví.

