Puigdemonta a štyroch exministrov podmienečne prepustili, čaká ich súd

Podľa informácií spravodajského portálu BBC by sa Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig a Clara Ponsatí mali do 15 dní postaviť pred belgický súd. Belgicko má 60 dní na to, aby ich vydalo do Španielska, ktoré na nich vydalo európsky zatykač.