Puigdemont vidí vo svojom prepustení šancu na dialóg, Španielsko potrebuje politické opatrenia

BERLÍN 7. apríla (WebNoviny.sk) - Bývalý katalánsky prezident Carles Puigdemont v sobotu vyzval španielsku vládu na ďalšie rozhovory o oddelení Katalánska od Španielska. Urobil tak deň po tom, ako ho prepustili z nemeckej väzby.

Politik novinárom povedal, že rozhodnutie nemeckého súdu, ktorý ho nepošle do Španielska v súvislosti s obvineniami z rebélie, je jasným znakom toho, že na zmiernenie politického konfliktu v jeho krajine "je potrebný dialóg".

"Dúfam, že táto situácia pomôže španielskym úradom pochopiť, že sú potrebné politické opatrenia," povedal na tlačovej konferencii v Berlíne. "Otvára sa tak nová príležitosť na dialóg," dodal.



Exprezident opustil väzenie v piatok po tom, ako zaplatil kauciu 75-tisíc eur. Schleswigský súd uviedol, že ho nevydá do Španielska v súvislosti s obvineniami z rebélie. Môžu ho však poslať do rodnej krajiny pre zneužívanie verejných prostriedkov, ktorého sa údajne dopustil počas organizácie minuloročného referenda o nezávislosti Katalánska od Španielska.

Politik povedal, že ak ho Nemci nepošlú do Španielska, vráti sa do Belgicka, kam ušiel po referende. Puigdemonta zadržali v Nemecku na základe španielskeho zatykača po tom, ako sa 25. marca snažil dostať z Fínska do Belgicka.

