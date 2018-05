PSG láka talianskeho brankára Buffona na prestup, ročne by zarobil milióny eur

PARÍŽ 18. mája (WebNoviny.sk) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain sa snaží získať do svojho kádra talianskeho brankára Gianluigiho Buffona. Magazín Goal informoval, že 40-ročný veterán by mohol zarábať 8 miliónov eur za rok, takmer dvojnásobok súčasného platu v Juventuse Turín. Buffon sa po sedemnástich rokoch rokoch rozlúči so "starou dámou" v sobotňajšom stretnutí Serie A proti Hellasu Verona.



Súčasnou jednotkou francúzskeho majstra je 25-ročný Alphonse Areola. Očakáva sa, že Buffon bude jeho mentorom a spoločne vytvoria silné duo, ktoré pomôže parížskemu tímu k úspechu v Lige majstrov. Z Kataru financovaný veľkoklub v tejto sezóne nestačil už v osemfinále tejto súťaže na Real Madrid.

Gianluigi Buffon prišiel do Juventusu z Parmy v roku 2001 za 52 miliónov eur. Do dnešného dňa je najdrahším brankárom v histórii. V drese Turínčanov absolvoval sedemnásť sezón, odchytal dosiaľ 655 zápasov. Pomohol jej k deviatim ligovým titulom, mužstvo neopustil ani v ťažkých časoch, keď mu za účasť v korupčnej kauze odobrali dva tituly (2005, 2006) a preradili do druhej najvyššej súťaže Serie B.

