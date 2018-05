Prvý máj je pre ľavičiara Blahu najdôležitejším sviatkom v roku, vo vzduchu cíti revolúciu

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Prvý máj je podľa predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu (Smer-SD) pre každého ľavičiara tým najdôležitejším sviatkom v roku.

Jubilejné výročie

„Je to ten ´najsvätejší´ deň pre ľudí práce. V celom svete sa konajú masové protesty pracujúcich ľudí, na ktorých ľudia volajú po spravodlivejšej spoločnosti, po zastavení vykorisťovania, po odstránení sociálnej nerovnosti,“ povedal dnes pre agentúru SITA Blaha.



Blaha upozornil, že tohto roku si pripomíname aj 50. výročie májových revolučných udalostí vo Francúzsku, keď študenti povstali proti kapitalizmu a neslobode. „Preto v mnohých európskych štátoch očakávam ešte masovejšie prvomájové protesty ako po uplynulé roky. Ľudia majú plné zuby kapitalizmu, globalizácie a rastúceho militarizmu. V ovzduší cítim revolúciu,“ vyhlásil Blaha.

Neoliberalizmus je zlo

Na Slovensku ešte stále podľa Blahu dominuje neoliberálny diskurz, podľa ktorého tvoria hodnoty biznismeni a pracujúci ľudia vrátane robotníkov, učiteľov, zdravotníkov či úradníkov sú vytláčaní na okraj spoločnosti a toto treba zastaviť.

„Neoliberalizmus je zlo. Je to ideológia, ktorá vyhovuje iba tým najbohatším. Na Slovensku musíme robiť všetko pre to, aby sa zvyšovali mzdy, posilňovali odbory, zmenšovala sa nerovnosť a fungoval sociálny štát. Musíme podporovať štátne a družstevné vlastníctvo a ekonomickú demokraciu. Musíme tlačiť na rast minimálnej mzdy a elimináciu vykorisťovania. Prvý máj by mal našu ľavicu naštartovať, aby sme sa pobili za práva a záujmy pracujúcich ľudí,“ dodal.

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.