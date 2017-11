Prvovoliči by mali využiť právo voliť, upozorňuje Marosz

BRATISLAVA 1. novembra (WebNoviny.sk) - Predsedovia vyšších územných celkom majú mnoho kompetencií, ktoré môžu zásadným spôsobom zmeniť život mladých ľudí v kraji, a preto by mali ísť 4. novembra k volebným urnám. Pre agentúru SITA to povedal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Marosz (OĽaNO), ktorý ako bývalý učiteľ na gymnáziu prichádzal do kontaktu práve s mladými prvovoličmi.

Vyučoval nemecký jazyk, etiku a náboženstvo. „Práve na etike sme často diskutovali o voľbách, o politike," povedal s tým, že mnohých politika nezaujímala alebo namiesto toho, aby šli voliť, uprednostnili iný sobotný program.

Mladý človek je vnímavý

„Na druhej strane, mladý človek je veľmi vnímavý a keď si uvedomí, že môže svojím konaním niečo zmeniť, tak to urobí. Župani a poslanci kraja majú také kompetencie, ktoré môžu aj zásadným spôsobom ovplyvniť veci, ktoré sa mladých denne dotýkajú," povedal.

Podľa neho správne vedenie samosprávneho kraja môže dôsledne zaviesť duálne vzdelávanie na školách, čo pomôže mladým zamestnať sa. Rovnako vedenie kraja má prostriedky na kultúrne a spoločenské aktivity, na rôzne festivaly, múzeá. Marosz vidí priestor aj v rozširovaní siete cyklotrás, do čoho môže župan vďaka svojim právomociam zasiahnuť.

Nemajú právo kritizovať

Vážne témy ako nemocnice v kraji alebo oprava ciest sú problematikou, ktoré sa môžu vďaka županovi zmeniť. „Priamo cesty nespadajú pod župu, ale župan môže vyvinúť efektívny tlak, aby sa situácia zlepšovala," dodal. Poslanec vyzýva mladých ľudí, aby možnosť zvoliť predsedu kraja, ktorý ho bude riadiť päť rokov, využili. „Ak sa svojho práva zrieknu, potom nemajú právo situáciu v kraji kritizovať," uzavrel.





Z demografickej štatistiky vyplýva, že k termínu volieb je odhadovaný počet voličov 4 435 000. Z nich prvovoličov, pre ktorých budú novembrové krajské voľby prvou príležitosťou využiť svoje volebné právo, je približne 95-tisíc. Ide o tých voličov, ktorí od posledných volieb, teda parlamentných volieb v marci 2016, dosiahli 18 rokov. Počet tých, čo už v iných voľbách volili, ale v krajských voľbách môžu hlasovať po prvý raz, je 230-tisíc.

