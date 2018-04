Prvé dámy Francúzska a USA sa na spoločnom stretnutí zabávali, majú rovnaký zmysel pre humor

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) - Prvé dámy Francúzska a Spojených štátov Brigitte Macronová a Melania Trumpová sa počas spoločného programu na tohtotýždňovej návšteve francúzskeho prezidentského páru v USA stále smiali a zistili, že majú rovnaký zmysel pre humor.

Macronová sa s tým po skončení návštevy zverila francúzskym médiám. Trumpová podľa nej v súkromí nie je ani náhodou taká vážna a prísna, ako sa tvári pri oficiálnych príležitostiach, to je len jej maska. "Má veľmi silnú osobnosť, ale veľmi usilovne to skrýva. Smeje sa v jednom kuse, na všetkom. Ale ukazuje to menej ako ja," charakterizovala Macronová 48-ročnú bývalú slovinskú modelku.



"V skutočnosti je s ňou veľká zábava. Máme rovnaký zmysel pre humor. Veľa sme sa smiali," popísala prvá dáma Francúzska svoje interakcie s manželkou Donalda Trumpa.

Trumpová je podľa Macronovej veľmi obmedzená pozíciou prvej dámy USA. "Nemôže robiť nič," prezradila Macronová. "Nemôže dokonca ani otvoriť okno na Bielom dome. Nemôže ísť von. Je obmedzená ďaleko viac než ja. Ja chodím von v Paríži každý deň," povedala manželka Emmanuela Macrona.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.