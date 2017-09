Protivníci Kotlebu žiadajú neskoršiu tlač volebných lístkov, zvažujú spoločný prieskum

BANSKÁ BYSTRICA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Piati kandidáti na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa v sobotu 9. septembra stretli za okrúhlym stolom a prijali výzvu k RTVS s požiadavkou živých diskusií s kandidátmi na predsedu.

Na stretnutí sa zúčastnili Martin Klus, kandidát SaS, OĽaNO, NOVA, OKS a KDH, nezávislí Stanislav Mičev, Igor Kašper a Pavel Greksa a za kandidáta Viliama Baňáka z Jednoty - ľavicovej strany Slovenska prišiel v zastúpení krajský predseda strany Ondrej Kožiak. Zhodli sa aj na výzve adresovanej Ministerstvu vnútra SR, aby pre BBSK posunulo tlač volebných lístkov na neskorší termín. Informácie o stretnutí kandidátov poskytla agentúre SITA koordinátorka kampane Stanislava Mičeva Jana Orlická.

Hľadajú najlepšieho protikandidáta

Kandidáti na post predsedu BBSK prijali dve výzvy, ktoré majú v napätej situácii spôsobenej zrušením druhého kola volieb pomôcť pri hľadaní najlepšieho protikandidáta súčasnému predsedovi. Prvou z nich je výzva smerom k RTVS. Keďže sa v Banskobystrickom kraji vytvára veľký tlak na odstúpenie kandidátov, tak je nevyhnutné, aby sa živá diskusia s kandidátmi zrealizovala čo najskôr, zhodli sa účastníci stretnutia. „Ak majú voľby v našom kraji rozhodnúť vo veľkej miere prieskumy verejnej mienky, tak je dôležité, aby si občania vyberali aj na základe iného dojmu, ako len starostlivo upravených bilbordov či letákov,“ uviedol Kašper.





"RTVS bude postupovať podľa platnej legislatívy a podľa Pravidiel volebného vysielania RTVS pre voľby do orgánov samosprávy VÚC 2017 z 31. augusta 2017, ktoré 24. augusta 2017 prerokovala a vzala na vedomie Rada RTVS a sú zverejnené na webe RTVS," uvádza sa v stanovisku RTVS, ktoré agentúre SITA zaslala hovorkyňa Erika Rusnáková. Pridala aj link k pravidlám, kde sú podľa nej uvedené všetky podrobnosti .





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





Ďalšiu výzvu adresovali Ministerstvu vnútra SR. To je totiž zodpovedné za tlač volebných lístkov. Ich finálnu podobu si už niektoré médiá aj kandidáti našli ako vhodný dôvod na tlak smerom k ostatným, aby sa urýchlil proces vzdania sa v prospech jediného kandidáta. „Ak bolo ministerstvo vnútra v minulosti schopné natlačiť hlasovacie lístky pre druhé kolo voľby za menej ako dva týždne, tak sme si istí, že prinajmenšom pre náš kraj by lístky na voľby predsedu BBSK mohli ísť do tlače až po 15. októbri,“ domnieva sa Greksa. Všetci ostatní zúčastnení ho v tejto úvahe a otvorenej výzve smerom k Ministerstvu vnútra SR plne podporili.

Sedemnásť kandidátov na župana

O post predsedu kraja sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sedemnásť kandidátov, z toho jedna žena. Kandidačné listiny odovzdali okrem súčasného predsedu Mariana Kotlebu (Kotleba – ĽSNS) aj nezávislí kandidáti generálny riaditeľ Múzea SNP a poslanec MsZ v Banskej Bystrici Stanislav Mičev, bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor, podnikateľ Ján Lunter, prednosta Mestského úradu v Brezne Martin Juhaniak, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, starosta obce Mýtna Pavel Greksa a poslanec MsZ v Banskej Bystrici Igor Kašper.

Koalíciu strán SaS, OĽANO, NOVA, KDH a OKS zastupuje poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita a poslanec MsZ v Banskej Bystrici Martin Klus. Jednotlivé strany zastupujú kandidáti Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), poslanec MsZ vo Zvolene Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Michal Kantor (Strana zelených Slovenska), podpredseda Strany rómskej koalície Vojtech Kökény, Viliam Baňák (Jednota ľavicová strana Slovenska), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ) a predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni.

Voľby do vyšších územných celkov sa uskutočnia 4. novembra. Poslanci Národnej rady SR schválili na jar tohto roku novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov.

Lunter ponúkol spoločný prieskum

Ministerstvo vnútra sa v svojom stanovisku k výzve kandidátov odvolalo na zákon o podmienkach volebného práva. Podľa neho kandidáti, ktorí sa vzdali po zaregistrovaní zostávajú so svojimi údajmi na hlasovacom lístku. Pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada. „Všetko ostatné je vecou reklamy, kampane a podobne,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Andrea Dobiášová.





Účastníci sa zaoberali aj ponukou kandidáta Jána Luntera na spoločný prieskum verejnej mienky prostredníctvom agentúry FOCUS, ktorú zaslal viacerým protikandidátom. „Prekonzultovali sme ju, vzali do úvahy aj alternatívne ponuky prieskumných agentúr a zhodli sa na tom, že konečné rozhodnutie prijmeme do Jánom Lunterom stanoveného termínu 13. septembra,“ skonštatoval Klus.

Účasť na okrúhlom stole podľa Orlickej ovplyvnili vyhlásenia viacerých ohlásených kandidátov, že sa nepripoja k takejto iniciatíve, ako aj nedostupnosť kontaktných informácií o niektorých kandidátoch v krátkom čase po ohlásení ich kandidatúry. Všetci zúčastnení sa zhodli na dôležitosti takejto formy komunikácie a dohodli sa, že druhé kolo stretnutia kandidátov na predsedu BBSK usporiadajú do desiatich dní.

















Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.