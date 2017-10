Proti Škótsku sa chceme presadzovať našou hrou a štýlom, hovorí Kozák pred zápasom v Glasgowe

GLASGOW 4. októbra (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák pred štvrtkovým zápasom v Glasgowe proti Škótsku (20.45 h SELČ) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska verí vo výsledok, ktorý jeho zverencov priblíži k účasti na svetovom šampionáte.

Škriniar hrať nebude

Kormidelník SR v súlade s predpokladmi deň pred stretnutím neprezradil mená hráčov, ktorých pošle na trávnik od úvodnej minúty. Vo štvrtok nebude mať k dispozícii stopéra Interu Miláno Milana Škriniara, dôvodom je kartový trest.





"Už dlhšie sa chceme presadzovať našou hrou, naším štýlom. Svedčí to o tom, že toto mužstvo má svoju kvalitu, futbalovo rastie a dozrieva. Zajtra hráme zápas s prívlastkom kto z koho. Budeme sa chcieť presadiť naším spôsobom hry. Pán Boh zaplať, že po zlom začiatku kvalifikácie môžeme hrať takýto duel. Na takéto súboje futbalista po svojej kariére spomína - zápasy v reprezentácii, keď o niečo ide," povedal Kozák počas stredajšej predzápasovej tlačovej konferencie v dejisku stretnutia a pokračoval:

"Pokiaľ ide o ostrovný futbal, na ME vo Francúzsku sme mali v skupine Anglicko a Wales. V rámci prípravy pred týmto šampionátom sme hrali s Írskom aj Severným Írskom. Žreb nám určil Škótsko do tejto kvalifikácie. Je dobré sa konfrontovať s ostrovným štýlom, futbal je tu náboženstvom a má veľkú tradíciu."





Slovákom patrí po ôsmich kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. Anglicko je s 20 bodmi lídrom "efka" a je veľmi blízko k postupu na MS. Slovensko má 15 bodov, Slovinsko a Škótsko po 14, Litva päť, Malta dosiaľ nebodovala. Slovenskí futbalisti uzavrú boje v kvalifikačnej skupine nedeľňajším zápasom v Trnave proti Malťanom (18.00 h).

Slováci už vo štvrtok večer môžu mať istotu nielen konečnej 2. priečky v "efku", ale aj účasti v baráži - potrebujú na to víťazstvo nad Škótmi a londýnske víťazstvo Angličanov nad Slovincami.

Strachan využíva hráčov Celticu

V prvom vzájomnom dueli vlani v októbri v Trnave hostitelia uspeli 3:0: dvakrát skóroval Róbert Mak, tretí zásah pridal Adam Nemec. "Doma sme vyhrali po veľmi dobrom výkone nášho mužstva. Naši hráči sa o to zaslúžili, o ten pekný výsledok. Tréner Škótska odvtedy stavil na hráčov Celticu Glasgow, dopĺňa to hráčmi s dobrou aktuálnou formou. Mužstvo sa chytilo a futbalovo išlo hore, dosahovali dobré výsledky. Je tam teda elán a entuziazmus. Aj my sme však odvtedy výkonnostne napredovali. Teším sa na tento súboj," skonštatoval Ján Kozák.

Hamšík sa teší na zápas

Stredopoliar Marek Hamšík má na konte 99 vystúpení v drese národného tímu, v Hampden Parku môže zaokrúhliť počet štartov na sto. "Samozrejme, teší ma to. Na tento zápas však budem v dobrom spomínať len v prípade dobrého výsledku. Verím, že ho dosiahneme," vyhlásil záložník a kapitán SSC Neapol.

Na margo svojho zdravotného stavu doplnil: "Som v poriadku a teším sa na zápas." Vyzdvihol tiež napredovanie tímu Gordona Strachana: "Škótske mužstvo sa zlepšuje od zápasu k zápasu. Budú chcieť využiť výhodu domáceho prostredia. Hrajú bojovný, agresívny futbal. Určite to nebude jednoduchý duel, no máme na to, aby sme išli domov s dobrým výsledkom."





Hlavným arbitrom štvrtkového súboja v Hampden Parku je Srb Milorad Mažič, na čiarach mu pomôžu jeho krajania Milovan Ristič a Dalibor Djurdjevič.

Predpokladaná základná zostava Slovenska na štvrtkový zápas v Glasgowe proti Škótsku (20.45 h SELČ) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska:

Kozáčik – Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Hubočan – Lobotka – Mak, Kucka, Hamšík, Weiss – A. Nemec

