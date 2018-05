Proti Čechom sa na MS v hokeji 2018 musíme správne vyhecovať, hovorí brankár Slovákov Čiliak

KODAŇ 5. mája (WebNoviny.sk) - V ostatných dňoch stále viac náznakov hovorilo o tom, že v úvodnom zápase slovenskej hokejovej reprezentácie na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku proti výberu Česka bude chytať Marek Čiliak. Po piatkovom tréningu je to táto domnienka potvrdená.

Vedel som o tom, že budem chytať. Nie som však kompetentný oznámiť to. Mám radšej, keď viem, že bude chytať. Môžem sa tak dobre pripraviť," hovorí 28-ročný gólman, ktorý s menšími prestávkami pôsobí v Brne už viac ako jednu dekádu. V ostatných dvoch sezónach pre miestnu Kometu vychytal majstrovský titul. Veľmi sa teším na ten zápas. Budem si to užívať. Do duelu ideme s tým, že chceme zvíťaziť," prezradil.

Podľa Mareka Čiliaka nemá zmysel, aby si Slováci dávali pozor špeciálne na niektorých hráčov súpera. "Česi sú nebezpeční všetci," poznamenal. A kadiaľ vedie cesta k úspechu? "Myslím si, že obranu máme super. Ak budeme dodržiavať taktiku, tak môžeme uspieť," pokračoval.





Keďže takmer počas celej svojej kariéry pôsobí v Česku, bude sobota večer pre neho špecifickejšia ako pre ďalších spoluhráčov. "V Brne som už dlho. Musíme sa správne vyhecovať, ale nie premotivovať. Idem do duelu s tým, že si to chcem užiť. A túžim po víťazstve," dodal.

Súboj Slovensko - Česko v základnej A-skupine na MS 2018 v Dánsku je na programe v sobotu 5. mája o 20.15 h.

