Protesty „Za slušné Slovensko“ pokračujú, organizátori chcú predčasné voľby

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) - Na Námestí SNP v Bratislave bolo v piatok večer viac ľudí ako minulý týždeň. Oznámili to organizátori zhromaždenia Za slušné Slovensko. Minulý piatok sa v Bratislave zišlo najmenej 30-tisíc demonštrantov. Na mieste boli policajti a záchranári, policajné autá blokovali výjazd na Obchodnú ulicu. Dav skandoval heslá ako „Dosť bolo Fica!, Kriminálnici, zabili ste demokraciu, Béla Luhár či Nie Ficolandii, nie korupcii!“

Organizátori zhromaždenia vyzvali koaličných poslancov, aby nezahlasovali v parlamente za dôveru v novú vládu Petra Pellegriniho. „Stačia štyria spravodliví a slušní poslanci z radov koalície,“ uviedol Peter Nagy a demonštrujúcich ľudí vyzval, aby svojim poslancom v tomto duchu napísali.

Protesty pokračujú, pretože zatiaľ neboli splnené všetky požiadavky, a to vytvorenie novej dôveryhodnej vlády prostredníctvom predčasných volieb.

Novinárom to pred začiatkom protestného zhromaždenia v Bratislave povedal jeden z jeho organizátorov Peter Nagy.

Štvrtková demisia premiéra Roberta Fica a poverenie Petra Pellegriniho zostavením novej vlády pod vedením Smeru-SD bola “iba výmena figúrok“.





Zuzana Kronerová poslala úradníkom výzvu



Zuzana Kronerová z Divadla Astorka je tiež presvedčená, že zatiaľ sa neurobilo dosť, aby na Slovensku nastala skutočná zmena. Zároveň vyzvala, aby do ulíc vyšlo ešte viac ľudí, ktorí cítia, „že niečo nie je v poriadku, ale ešte nenašli odvahu vzoprieť sa“.



Na mysli pritom mala ľudí zo štátnej správy – ministerstiev, polície, prokuratúry, ale aj politickej sféry bez ohľadu na stranícke tričká. „Ak na vás niekto tlačí a núti vás kryť korupciu, vzoprite sa. Teraz máte šancu, a možno poslednú,“ uviedla Kronerová.





Spoluzakladateľka občianskeho združenia Aliancie Fair-play Zuzana Wienk vyzvala na odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorých by mali nahradiť hodnoverné osoby. „Nový minister vnútra nesmie byť len sakom Kaliňáka. Chceme tam človeka, ktorého morálke a odbornosti bude veriť široká verejnosť,“ vyhlásila.



Generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára vyzvala, aby umožnil dohľad zahraničných kriminalistických odborníkov nad vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Konštatovala tiež, že vláda vo štvrtok urobila len kozmetickú zmenu, štát budú ovládať naďalej tí istí ľudia.





Mikloško ocenil pokojné demonštrácie



Podľa evanjelického teológa Ondreja Prostredníka Slovensko v súčasnosti skladá skúšku z občianskej vytrvalosti. „Slovensku sa vysmievajú bezcharakterní politici. Zažehnali síce politickú krízu, ale kríza dôvery zostala,“ konštatoval.



Úškrn premiéra po podaní demisie v prezidentskom paláci podľa neho ponížil pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a všetkých na Slovensku. „Potrebujeme spravodlivosť, inak sa spoločnosť rozpadne,“ zdôraznil s tým, že Slováci si zaslúžia politikov, ktorí nie sú otrokmi oligarchov, ktorí sú slušní a čestní.



Podľa politika Františka Mikloška revolúciu, ktorú začali rodičia v roku 1989, musia teraz dokončiť ich deti. „Zápas o slušný život na Slovensku vzali mladí ľudia do svojich rúk,“ uviedol. Ocenil, že pokojní demonštranti za veľmi krátky čas dosiahli, že padla vláda, čo sa stalo len dvakrát v histórii novodobého Slovenska – v roku 1989 a teraz.





V Trnave označili zmeny vo vláde za divadlo



Slušné Slovensko požadovalo v piatok v Trnave asi dvetisíc ľudí. Odmietli čiastkové zmeny vo vláde, ktoré označili za divadlo s dosadenými bábkami. Prihlásili sa tiež k výzve osobností spoločenského života na odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, na obsadenie postu ministra vnútra osobou, ktorá požíva širokú dôveru spoločnosti a k ďalším požiadavkám.



K skandovaniu a potlesku priviedli účastníkov zhromaždenia slová Evy Marušíkovej a Andreja Farkaša. „Požadovali sme demisiu premiéra a tú sme dostali. Každý kto má oči však vidí, že je to len divadlo a preto sme tu dnes opäť. Dosadenie obyčajných bábok na post premiéra a ministra vnútra nám nemôže zatvoriť oči a zalepiť ústa. Musíme a budeme sa tu stretávať, kým vysmiaty Fico s Kaliňákom sedia v zákulisí a ťahajú za nitky,“ povedala Marušíková.



Ľudia reagovalo skandovaním požiadaviek na koniec vlády Smeru. Aj keď počet ľudí na zhromaždení bol približne rovnaký ako pred týždňom, tentoraz bolo požiadavky Trnavčanov viac počuť. Nechýbalo skandovanie a štrnganie kľúčmi.



Zhromaždenie Za slušné Slovensko zorganizovala novinárka Lenka Vančová. Je podľa nej dôležité, aby ľudia mohli vyjadriť svoje pocity z toho, aká je situácia v krajine. Demisiu Roberta Fica označila za dôkaz toho, že protesty majú zmysel. „Mám dcéru, myslím na jej budúcnosť, myslím na to, či uspeje v tejto krajine, ak bude slušným a poctivým človekom, keď najvyšší predstavitelia nám ukazujú, že zlé veci sa môžu robiť beztrestne,“ dodala Vančová.



Na zhromaždení vystúpili zástupcovia študentov, herci a hudobníci. Nechýbal ani spoločný spev slovenskej hymny.

Novinár Korda rečnil v Nitre pred tisíckami ľudí



Zhruba 3 000 ľudí sa v piatok zišlo na Svätoplukovom námestí v Nitre na zhromaždení Nitra za slušné Slovensko! Podujatie malo pokojný priebeh, ľudia vyjadrili svoju nespokojnosť s momentálnou situáciou v krajine transparentmi, odznakmi či potleskom.



Na pódiu vystúpili osobnosti Nitry a okolitého regiónu, ako napríklad evanjelický farár Ivan Eľko, Vladimír Špánik zo združenia ZOMOS, Ľubica Lachká z Komory mimovládnych neziskových organizácii, fotograf František Kolář z Fotogalérie Trafačka, výrobca čokolády Lyra Karol Stýblo, ale napríklad aj bratislavský novinár Eugen Korda.



„Nakradli miliardy a ešte stále disponujú veľkou mocou. Fico a Kaliňák odišli len preto, že ste na námestí stáli vy,“ prihovoril sa účastníkom zhromaždenia Korda. „Mnohých z vás aj mňa zasiahla zrada Bélu Bugára, ktoré umožnila týmto kreatúram ďalej vládnuť,“ pokračoval Korda, na čo sa z davu ozvalo hlasné „fuj“ a piskot určený Bugárovi.



„Ubezpečujem vás, že mimovládne organizácie na Slovensku neslúžia žiadnym ambíciám nikoho,“ povedala na pódiu Ľubica Lachká z Komory mimovládnych neziskových organizácii. Ľudia si priniesli transparenty s nápismi ako „Slovensko treba dezinficovať“, „Fico do basy“ alebo „Tak troška komunista, tak troška birmovaný, doktor Bonaparte Fico, hanba mesta Topoľčany“.

Žiadajú výmenu policajného prezidenta aj NAKA



Zhromaždenie zorganizovala už po druhý raz občianska iniciatíva Občania pre Nitru, ktorú vedie nitriansky aktivista Marek Hattas. Minulý piatok 9. marca prišiel pred nitriansky okresný úrad zhruba rovnaký počet ľudí, v piatok ich neodradilo ani nepriaznivé počasie. Podľa Hattasa je tým, že občania sú odhodlaní vo svojom úsilí za slušné Slovensko pokračovať.



„Mali by sa naplniť tie sľuby a hodnoty, za ktoré bojovali naši rodičia v roku 1898. Stále sa snažíme sa o pokojnú konštruktívnu kritiku tejto vlády, ak je to ešte vôbec stále na mieste, pretože si myslíme, že za ten týždeň s nami vypiekli,“ povedal pre agentúru SITA Hattas.



Podľa organizátorov zhromaždenia treba vymeniť policajného prezidenta Tibora Gašpara, vedenie Národnej kriminálnej agentúry a na poste ministra vnútra chcú vidieť niekoho, kto má morálny kredit. „Kozmetické úpravy“ vo vláde podľa nich nestačia.



„Pomenili sa tu len nejaké figúrky na šachovnici, ale to je pre nás totálne neakceptovateľné. Máme veľké obavy, že Pellegrini ako premiér bude len bábka a taktiež máme problém s tým, aké hodnoty vyznáva a ako doteraz riadil funkcie, v ktorých bol,“ podčiarkol Hattas.



Organizátori naďalej žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a vyšetrenie všetkých káuz, na ktoré Ján poukázal.

V Prešove sa zišli aj napriek daždivému počasiu



Zhruba šesťtisíc ľudí sa podľa odhadov organizátorov zišlo napriek daždivému počasiu na piatkovom zhromaždení Za slušné Slovensko s podtitulom „Toto nestačí!“, ktorý sa uskutočnil na Hlavnej ulici v Prešove. Ľudia na prešovské námestie prišli opäť vyjadriť svoj postoj k aktuálnej politickej situácii, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



„Stretli sme sa tu po týždni preto, že vývoj posledných dní ukazuje, že politické špičky odmietajú počúvať občanov, odmietajú počúvať ich názor. Myslím si, že budeme pokračovať, kým nepreberú zodpovednosť za stav krajiny,“ uviedol pre agentúru SITA jeden zo spoluorganizátorov podujatia Matúš Nakata.



Davu sa prihovorilo viacero rečníkov, medzi nimi aj jeden z organizátorov Veľkého protikorupčného pochodu – študent Tomáš Tabiš či občiansky aktivista Jozef Baran z OZ Lepší Prešov. „Janka a Martinu zabili, ale pravda, ktorú hľadali, tá sa zabiť nedá,“ povedal vo svojom prejave rímskokatolícky kňaz Peter Gombita.

Ľudia pokrikovali na Ficovu fotku z demisie



Za novinársku obec sa ľuďom prihovoril Michal Frank, za umelcov spevák skupiny Elevenhill Marián Ferenc a za hercov z Divadla Jonáša Záborského prečítala spoločné vyhlásenie Veronika Husovská. „My, umelci a ďalší zamestnanci Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa pripájame k požiadavke dôkladného a nezávislého vyšetrenia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a vytvorenia dôveryhodnej vlády, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin,“ píše sa vo vyhlásení, v ktorom herci žiadajú aj vysporiadanie sa s korupciou, bezohľadnosťou moci a mafiánskymi praktikami.



„Za posledný týždeň sa v našej spoločnosti udialo mnoho, ale to podstatné sa nestalo. Nestali sme sa slušným Slovenskom. Ani slušnejším. Na to nestačí potemkinovská demisia premiéra ani väčšina v parlamente. Na to sú potrebné slušné spôsoby, pokora a priznanie si viny. To očakávame od našich volených zástupcov,“ uviedla vo svojom príhovore Husovská.



Pri rozprestretí fotky, na ktorej premiér Fico odchádza s úsmevom po podaní demisie, ľudia reagovali piskotom a pokrikmi „hanba“, „do basy“, či „Slovensko si nedáme“. V dave sa objavili aj viaceré transparenty ako „Vymeniť figúrky nestačí“, „Cítime sa ponížení a oklamaní“, „Na východe nič nie je, všetko ste rozkradli“ alebo „Neprší, to plače spravodlivosť“. Akcia sa zaobišla bez incidentov.

V Banskej Bystrici protestovali tisícky ľudí



Chladné a daždivé počasie neodradilo Banskobystričanov, aby sa už tretí piatok zhromaždili na Námestí SNP. Približne tritisíc občanov sa pripojilo v Banskej Bystrici k zhromaždeniam Za slušné Slovensko v Bratislave a desiatkach ďalších miest na Slovensku aj vo svete. Na úvod si zhromaždení pripomenuli minútou ticha obete vraždy Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Počas príhovorov sa námestím ozývalo skandovanie „Predčasné voľby“ a „Dosť bolo Smeru“.



Transparenty „Charakter na najvyšších miestach neexistuje“, Charakter rozhoduje, ukáž ho“, „Nechceme bábky, chceme voľby“, „Nestačí“ a podobné zaplavili Námestie SNP v Banskej Bystrici. „Chceme ukázať našim politikom, že tie kozmetické úpravy, ktoré za týždeň spravili vo vláde a na vládnych postoch nám absolútne nestačia,“ uviedol za organizátorov Jerguš Ridzoň.

Bývala ombudsmanka spomínala krstného otca



„To nie je nová vláda. To je klon starej vlády. Ak by táto nová vláda, ktorá sa bude uchádzať o dôveru v parlamente, bola naozaj iná a mala nakročené na zmenu, už by sa aspoň niekto ospravedlnil, už by aspoň niekto povedal, čo bude robiť, aby tu bolo slušné Slovensko. Okrem toho ešte hrozí, že tá vláda bude mať aj krstného otca,“ prihovorila sa k účastníkom bývalá slovenská ombudsmanka Jana Dubovcová.



Piatková vysoká účasť na zhromaždení v meste pod Urpínom bola zrejmá aj podľa profilu na sociálnej sieti, kde hodinu pred začiatkom prisľúbilo účasť viac ako 1 300 ľudí a 1 400 malo o túto udalosť záujem. Zhromaždenie v Banskej Bystrici zorganizovala platforma Nie v našom meste, ktorá vznikla pôvodne ako reakcia na víťazstvo Mariana Kotlebu vo voľbách do Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013. Od tej doby funguje ako neformálne združenie aktivistov a organizácií, ktorým záleží na rozvoji slobody, tolerancie a ľudských práv v Banskej Bystrici.

Herec Richard Stanke vyzval na predčasné voľby



S požiadavkou na predčasné voľby vystúpil na pódiu herec Richard Stanke, ktorý podľa vlastných slov hovoril za všetkých hercov Slovenského národného divadla a Divadla Astorka.



„Jedinou možnosťou na spravodlivé vyšetrenie všetkých káuz sú v tejto chvíli už len predčasné voľby,“ zdôraznil. Odchod Roberta Fica a Roberta Kaliňáka nikomu nestačí.



„Guma, ktorú títo dvaja páni roky naťahovali, už praskla,“ vyhlásil, že ľudia chcú slušnú vládu a nie takú, akú ponúka súčasná koalícia. „Ich predstava o slušnosti sa od tej našej zásadne líši,“ uzavrel.





Demisia Fica bola len „výmenou figúrok“



Ľudia prišli do ulíc, lebo od minulého týždňa sa veľa nezmenilo. Povedali to na úvod zhromaždenia organizátori Katarína Nagy Pázmány a Peter Nagy. „Vrah Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je stále neznámy, vláda síce podala demisiu, no v pozadí zostávajú rovnakí ľudia“.



Protesty pokračujú, pretože zatiaľ neboli splnené všetky požiadavky, a to vytvorenie novej dôveryhodnej vlády prostredníctvom predčasných volieb. Novinárom to pred začiatkom protestného zhromaždenia v Bratislave povedal jeden z jeho organizátorov Peter Nagy. Štvrtková demisia premiéra Roberta Fica a poverenie Petra Pellegriniho zostavením novej vlády pod vedením Smeru-SD bola “iba výmena figúrok“.





Krátko pred začiatkom ďalšieho protestného zhromaždenia v Bratislave priviezlo malé nákladné auto fúru hnoja pred hlavnú bránu Úradu vlády SR. Hnoj zatiaľ z korby nevyklopilo, naklonená je len do polovice.





Polícia zasiahla a so šoférom hovorila. Nákladné auto má za sklom kabíny papierový transparent s nápisom Ak vláda padne, papaláši zostanú?





V piatok sa koná ďalšie zhromaždenie Za Slušné Slovensko. Zhromaždenie v Bratislave sa opäť bude konať na Námestí SNP. Okrem iných k zúčastneným prehovoria Zuzana Kronerová, František Mikloško, Filip Vagáč, Martin Mojžis, Ondrej Gažovič, Juraj Kemka.

Minulý týždeň prehovorili emeritný arcibiskup Róbert Bezák či sestra Jána Kuciaka Mária. "Vyzývame všetkých, ktorí sa zúčastnia na dnešných zhromaždeniach, aby prišli pokojne a rozhodne vyjadriť svoj občiansky postoj. Nenechajme sa nikým vyprovokovať. Prosíme všetkých, aby rešpektovali pokyny organizátorov a polície," uviedli organizátori pochodov. Zároveň prosia ľudí, aby si priniesli kľúče. Organizátori žiadajú predčasné voľby.





Tento týždeň sa takisto zhromaždenia konajú po celom Slovensku aj vo svete - v minimálne 34 slovenských mestách a 25 mestách v zahraničí. Okrem Bratislavy napríklad aj v Trnave, Bánovciach nad Bebravou, Komárne, Košiciach, Lučenci, Pezinku či Nitre, Rožnave alebo Veľkom Krtíši. V zahraničí sa zídu vo väčšine európskych hlavných miest, ale aj Brne, Malage, New Yorku, Sydney či Reykjavíku a Santiago de Chille.





Minulý týždeň na zhromaždenia po celom Slovensku prišlo odhadom 120-tisíc ľudí, pričom v Bratislave prišlo na Námestie SNP 50- až 60-tisíc. Týždeň predtým, v piatok 2. marca, sa konali spomienkové zhromaždenia a pochody, ktorými si ľudia uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.





Organizátori považujú predčasné voľby za jedinú možnosť, ako sa pokúsiť o obnovu dôvery ľudí v štát a novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia podozriví z korupcie a z prepojenia na organizovaný zločin. Tiež žiadajú nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej

Účastníci občianskeho zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko, organizované v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na námestí SNP. Bratislava, 9. marec 2018.





