Protest proti migračnej politike poznačilo násilie, účastníci chceli prevrhnúť policajný autobus

ATÉNY 3. mája (WebNoviny.sk) - S použitím slzného plynu sa pokúsila polícia na gréckom ostrove Lesbos spacifikovať najradikálnejších účastníkov štvrtkovej demonštrácie proti utečeneckej politike Európskej únie.

Nejde priamo o demonštrácie proti utečencom

Na akcii v meste Mytilini na Lesbose sa zúčastnilo zhruba 2 500 ľudí a tí najaktívnejší z nich sa okrem iného snažili prevrátiť policajný autobus. Pri potýčkach medzi políciou a demonštrantmi nebol nikto zranený, polícia žiadneho demonštranta nezatkla. Protesty sa tu konajú pri príležitosti návštevy gréckeho premiéra Alexisa Tsiprasa na ostrove.



Nejde pritom o protesty proti samotným utečencom, naopak, viacerí z demonštrantov im vyjadrovali sympatie. Jedna skupinka protestujúcich napríklad dlho skandovala heslo "Solidarita s utečencami". "Všetci tu trpíme - utečenci aj ostrovania," vysvetlil novinárom obyvateľ Lesbosu Nikos Bourboulis.

Pocit neprávosti

Na Lesbose, ktorý má 27-tisíc obyvateľov, je momentálne podľa údajov miestnych úradov okolo 10-tisíc utečencov. Doteraz musela väčšina utečencov a migrantov, ktorí sa prvýkrát dotkli pôdy EÚ práve na Lesbose, zostať na tomto ostrove.

Podľa nedávneho rozhodnutia gréckeho súdu budú síce môcť žiadatelia o azyl počas obdobia, keď sa bude ich žiadosť posudzovať, cestovať aj do gréckeho vnútrozemia, no toto opatrenie sa má týkať len tých, ktorí žiadosti o azyl ešte len podajú. Tí migranti, ktorí ich už podali pred týmto rozhodnutím, to pociťujú ako nespravodlivosť.

