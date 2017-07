Produkt COOP Jednoty získal medzinárodné ocenenie

BRATISLAVA 17. júla 2017 (WBN/PR) – Svetová Asociácia výrobcov vlastných značiek každý rok udeľuje ocenenie International Salute to Excellence Awards. Tento rok získal prestížnu cenu aj strúhaný chren vlastnej značky COOP Jednota Tradičná kvalita. Slovenský výrobok uspel v silnej medzinárodnej konkurencii a stal sa víťazom svojej kategórie.

Cenu získavajú výrobky z celého sveta, ktoré predstavujú celkový prínos v rámci inovácií, obalovej techniky, hodnoty a chuti. Tento rok medzinárodná odborná porota hodnotila takmer 700 prihlásených produktov.

Porotu tvoria nezávislé osobnosti z oblasti maloobchodu, vlastných značiek, gastronómie, reštaurácií, predajcov a novinárov.

Všetky ocenené výrobky bývajú následne vystavené v Amsterdame na každoročnej najväčšej výstave vlastných značiek International Trade Show.

COOP Jednota v tejto významnej súťaži bodovala aj v roku 2014, kedy sa víťazom kategórie stala Kremžská horčica Mamičkine dobroty.

Salute to Excellence Awards is a trademark of the Private Label Manufacturers Association and may not be used without its permission. The award in the Condiments category is based on the opinions of a panel of judges as to concept, appearance, texture/smell, presentation and value for money. Judging took place 5 and 6 April 2017. PLMA is not responsible for differences between the product as considered by the panel and the product as sold to consumers.

