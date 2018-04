Problémom nie sú švédske JAS-39 Gripen ani americké F-16, tvrdí Naď a hovorí o stíhačkách MiG-29

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslav Naď sa domnieva, že najväčším problémom pri výmene stíhačiek je predlžovanie životnosti v súčasnosti využívaných strojov MiG-29, respektíve predlžovanie abonentnej zmluvy na ich prevádzku.

Uviedol to pre agentúru SITA s tým, že Slovenská republika má zabezpečenú ochranu vzdušného priestoru stíhačkami MiG-29 do konca kalendárneho roka 2019. Ministerstvo obrany SR už dávnejšie avizovalo, že v hre sú už iba dve ponuky, jedna na švédske stíhačky JAS-39 Gripen a druhá na americké F-16.

Obe riešenia sú podľa analytika schodné

Podľa bezpečnostného analytika Naďa sú obe riešenia v poriadku a schodné, avšak kým Švédi vedia dodať prvé lietadlá v priebehu 18 mesiacov, pri americkej možnosti prichádza do úvahy ich využitie najskôr v roku 2022.



"Aj Gripeny, aj F-16 sú dobré stroje. Problém je predlžovanie abonentnej zmluvy o využívaní ruských MiG-29, pretože to stojí zbytočne veľa finančných prostriedkov navyše a sú s nimi čoraz väčšie problémy z pohľadu servisu a údržby. Podľa mojich informácií by sa mala predlžovať zmluva až o päť rokov, čo je z môjho pohľadu nepochopiteľné. Zvlášť, ak vieme, že švédska strana deklarovala dodanie prvých lietadiel do 18 mesiacov. Ak by sa ministerstvo rozhodlo skôr, nemuseli sme byť závislí na ruských strojoch MiG," uviedol Naď.

Komplikácie pri voľbe amerických strojov

Naď doplnil, že komplikácie by mohli nastať, aj keby sa rezort obrany rozhodol pre americké stroje. Tie by totiž slovenskí piloti vedeli využívať až v roku 2022.

"V prípade nákupu amerických lietadiel budeme prakticky tri roky odkázaní na naše stíhačky MiG, čo vytvára zbytočné problémy. Aj naši susedia, teda Česká republika či Maďarsko využívajú švédske Gripeny. Ak by ministerstvo postupovalo obdobne, vytvorili by sa aj ďalšie možnosti. Vytvorenie akéhosi výcvikového centra v rámci zoskupenia Visegrádskej štvorky (V4), alebo spolupráce pri servise či údržbe strojov, ale ako som už hovoril, ani americké F-16 nie sú zlým riešením," doplnil analytik Naď.



Pri amerických F16 aj švédskych Gripenoch ide o jednomotorové verzie, rozhodovať tak zrejme bude cena obstarania či náklady na jednotlivé opravy a servis.

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) plánuje do konca júna tohto roka predložiť vláde SR komplexný materiál zabezpečenia vzdušného priestoru, vrátane podrobných nákladov na obstaranie a infraštruktúru nových strojov. Slovenskí piloti v súčasnosti využívajú ruské stíhačky MiG-29. Abonentná zmluva vyprší na konci roka 2019, v prípade využitia opcie sa predĺži o jeden rok.

