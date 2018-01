Problém kriminality v rómskych osadách je čiastočne problémom sociálnym, tvrdí poslanec Paška

„Nechodia do práce a dávky im stačia na naplnenie základných životných potrieb, ale nedokážu si s nimi zvyšovať životnú úroveň. Zároveň aj vďaka tomu, že je tam nízkopríjmová skupina, tak tam rozkvitá kriminalita, úžera, keďže majú menej peňazí, tak aj to bývanie je horšej kvality, sú tam nízke hygienické nároky, chodí sa lúpiť drevo do lesa a podobne,“ uviedol ďalej Paška.